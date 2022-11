„Ein ästhetisches Verbrechen“ – Ist Hanau die hässlichste Stadt Deutschlands?

Von: Niklas Hecht

Auf Reddit diskutieren Nutzer, welche die hässlichste Stadt Deutschlands ist. Auch Hanau wird genannt. Zurecht?

Hanau - Mit Klischees ist es so eine Sache. Manchmal sind sie völliger Quatsch (Frauen können nicht einparken), und manchmal steckt in ihnen auch ein Fünkchen Wahrheit (Männer sind nicht multitaskingfähig). Besonders gerne bemüht werden Klischees, wenn es darum geht, Städte zu beschreiben. München gilt als schnöselig, Berlin als crazy/wild und Frankfurt als hartes Pflaster. Auch hier reicht die Palette von Unsinn bis hin zu treffenden Beschreibungen. Besonders beliebt beim Thema Städte und Klischees ist ein Debatte, die jetzt wieder auf er Internetplattform Reddit geführt wurde: Welche ist die hässlichste Stadt Deutschlands?

Neben Klassikern wie Ludwigshafen und Wuppertal wurde hier auch die größte Stadt des Main-Kinzig-Kreises genannt: Hanau. Obwohl er das „nahegelegene Offenbach für ein unvergleichliches Drecksloch mit einer enorm hohen Assi-Dichte“ halte, so kommentiert ein Nutzer, sei Hanau in seiner Wahrnehmung „definitiv und um Meilen die hässlichere Stadt“ und ein „ästhetisches Verbrechen“. Viel Zuspruch bekommt der Kommentar auf Reddit allerdings nicht, berichtet op-online.de.

Blick auf das Gebrüder Grimm-Denkmal und das historische Hanauer Rathaus. © Archivfoto: dpa

Debatte auf Reddit: Ist Hanau die hässlichste Stadt Deutschlands?

Direkt darunter schreibt ein anderer User: „Finde ich nicht. Mainufer ist super, Innenstadt ok. Verdient es nicht auf dieser Liste zu sein“. Ein weiterer Kommentar hebt die guten Restaurants in Hanau hervor. Tatsächlich hat die Brüder-Grimm-Stadt mit dem Schloss Philippsruhe, dem historischen Rathaus oder dem Stadtpark Wilhelmsbad viele schöne Ecken zu bieten.

Wer Hanau als hässlich bezeichnet, ist vermutlich auch noch nie über den Wochenmarkt, durch das Deutsche Goldschmiedemuseum in der Altstadt oder den Schlossgarten geschlendert. Ein gewisser Reddit-Nutzer hat in Sachen Hanauer Sehenswürdigkeiten wohl noch einigen Nachholbedarf.

Stadtname Hanau Landkreis Main-Kinzig-Kreis Einwohner 98.502 (Stand 31. Dez. 2021) Kfz-Kennzeichen HU Vorwahl 06181 Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD)

Außerdem gilt grundsätzlich für jede Stadt: Auch unschöne Ecken können einen eigenen Charme entwickeln. Neben Hanau finden in dem Reddit-Thread auch die hessischen Städte Gießen, Offenbach und Kassel Erwähnung. Auch Frankfurt wird in einem Kommentar erwähnt, doch der Nutzer weist explizit auf das Bahnhofsviertel hin, das in der Stadt „alles überstrahle - im negativen Sinn“. (nhe)

Ein weiteres Highlight in Hanau sind die Brüder-Grimm-Festspiele. Nach zwei Jahren der coronabedingten Einschränkungen durfte die Premiere 2022 wieder unter den gewohnten Bedingungen stattfinden