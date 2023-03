Mitten im Wald: Nobel-Karosse steckt in Hanau fest

Von: Christian Spindler

Ein Mercedes-Coupé steht mitten im Wald bei Hanau (Main-Kinzig-Kreis) unweit der Barbarossaquelle. Wie ist es wohl dorthin gekommen?

Hanau – Es gibt Bilder, die verursachen Kopfschütteln. Wie das Foto, das uns ein Leser zukommen ließ. Es entstand am vergangenen Mittwoch (22. Februar) mitten im Wald zwischen Rodenbach, Hanau und Alzenau, unweit der Barbarossaquelle (Main-Kinzig-Kreis) und zeigt ein schnittiges Coupé von Mercedes, das auf einem Rad- und Wanderweg festgefahren wurde und bis zu den Achsen im weichen Boden steckt.

Auf Abwegen: Unweit der Barbarossaquelle entstand diese Aufnahme. © p

Auto steht in einem Wald bei Hanau (Main-Kinzig-Kreis): Polizei ermittelt Halter

Das Foto, das besagter Leser bei einer Mountainbike-Tour aufgenommen hat, wirft Fragen auf. Zumindest einige davon kann die Polizei beantworten, die von der Nobel-Karosse auf Abwegen Kenntnis und den Halter ermittelt hat. Dessen Erklärung: Er habe eine Abkürzung nehmen wollen und sei dabei steckengeblieben. Wohin der Fahrer wollte und auch sein damaliger Zustand bleiben Mutmaßung.

Immerhin verzeichnet das Polizeiprotokoll, der Wagen sei „vollkommen im Nirgendwo“ festgefahren worden. Ob die Karre mittlerweile aus dem Dreck gezogen wurde, ist unklar. Am Sonntag soll der Halter der Polizei erklärt haben, er wolle einen Landwirt organisieren, der den Wagen mit einem Traktor rausholt. Ein Polizeisprecher: „Eine Abschleppfirma dürfte sich auf so was kaum einlassen ...“ (Christian Spindler)