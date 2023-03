Verdacht auf versuchtes Tötungsdelikt: Polizei nimmt nach Schüssen in Hanau Ermittlungen auf

Von: Florian Dörr, Niklas Hecht

Teilen

Die Schussgeräusche wurden in einem Hochhaus in Hanau-Wolfgang gemeldet. © 5vision.news

Zeugen hören in einem Hochhaus in Hanau Schüsse. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Noch sind die Hintergründe unklar.

Update vom Mittwoch, 29. März, 9.46 Uhr: Nach dem Polizeieinsatz in der Forsthausstraße Hanau-Wolfgang haben Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Dies geht aus einer Mitteilung hervor.

Weiter berichten die Beamten, dass mehrere Zeugen am Dienstag (28. März) gegen 17 Uhr den Notruf gewählt und sie über Schüsse sowie Schreie aus dem Inneren eines Wohnhochhauses informiert hätten. Im Treppenhaus stellten die Polizisten fest, dass es offensichtlich zu mehreren Schüssen auf die Wohnungstür eines Bewohners kam. Verletzt wurde dabei jedoch niemand. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Schützen dauern an, wie op-online.de berichtet.

Die Kriminalpolizei in Hanau bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 / 100123.

Großeinsatz der Polizei: Zeugen melden Schüsse in Hochhaus

Update vom Mittwoch, 29. März, 7.37 Uhr: Nach dem großen Polizeieinsatz mit zahlreichen Streifenwagen am Dienstagabend (28. März) im Hanauer Stadtteil Wolfgang sind noch viele Fragen offen. Die zentrale: Was steckt hinter den Schussgeräuschen, die Zeugen am Abend gemeldet und damit den Großeinsatz ausgelöst hatten?

Sicher ist lediglich: Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften - inklusive Spurensicherung - an der Forsthausstraße in Hanau-Wolfgang vor Ort. Sie waren in mindestens einer Wohnung, stellten hochauflösende Kameras auf einem Balkon auf. Zeugen hatten die Schussgeräusche im dritten oder vierten Obergeschoss verortet.

Die Spurensicherung ist inzwischen abgeschlossen. Weitere Informationen werden für den Nachmittag erwartet.

Was genau hat sich also abgespielt in Hanau-Wolfgang? Bereits am Abend bat die Polizei in einer ersten Meldung: Hinweise zu verdächtigen Personen oder weiteren Informationen zu dem Zwischenfall sollen Zeugen unter der Rufnummer 06181 100-123 melden.

Schussgeräusche in Hochhaus - Polizei-Großeinsatz in Hanau

Erstmeldung vom Dienstag, 28. März, 19.52 Uhr: Aufregung in Hanau: Nachdem mehrere Zeugen am Dienstag (28. März) gegen 17 Uhr Schüsse in einem Hochhaus in der Forsthausstraße gemeldet hatten, ist die Polizei derzeit mit zahlreichen Streifenwagen vor Ort im Einsatz. Nach ersten Informationen der Polizei gibt es keine Verletzten. Die Hintergründe der Schussgeräusche seien aktuell noch unklar und nun Gegenstand des noch andauernden Einsatzes, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. (nhe)

Vor wenigen Tagen gerieten in Hanau zwei Männer in einer Bar aneinander. Einer der Streithähne verschwand – und kehrte kurz darauf mit einer Waffe zurück.