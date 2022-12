Mann stirbt nach Polizeieinsatz – Verdacht der fahrlässigen Tötung bei Beamten

Von: Nail Akkoyun

Während eines Rettungseinsatzes in Hattersheim gerät ein 28-Jähriger mit mehreren Polizisten aneinander. Am Ende ist er tot. Die Ermittlungen laufen.

Hattersheim – Am Mittwochabend (14. Dezember) ist ein 28-Jähriger aus Hattersheim am Main aus bislang ungeklärten Gründen nach einem Polizeieinsatz verstorben. Wie das Hessische Kriminalamt mitteilt, wurden die Ermittlungen noch vor Ort übernommen. Darüber hinaus habe die Staatsanwaltschaft Frankfurt ein Verfahren gegen vier Polizeibeamte eingeleitet. Der Verdacht: fahrlässige Tötung.

Vorausgegangen war dem Ganzen ein medizinischer Notfall in einem Hattersheimer Restaurant, bei dem ein Gast kollabierte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte soll sich der 28-Jährige aggressiv verhalten haben, weshalb die Polizei zur Unterstützung hinzugerufen wurde. Als eine Funkstreife der Polizeistation Hofheim wenig später vor Ort eintraf, wurde weitere Unterstützung angefordert, berichtet fnp.de.

In einem Hattersheimer Restaurant kam es zu der Auseinandersetzung zwischen einem 28-Jährigen und der Polizei. (Symbolfoto) © Maximilian Koch/Imago

Polizeieinsatz in Hattersheim: Rettungskräfte müssen Mann reanimieren

Wie es seitens des Hessischen Kriminalamtes heißt, sei es nach derzeitigem Ermittlungsstand „im Rahmen der Identitätsfeststellung des Mannes zu Widerstandshandlungen“ gegen die Polizei gekommen. Daraufhin hätten die Beamten Pfefferspray gegen den 28-Jährigen eingesetzt, der daraufhin das Bewusstsein verloren haben soll. Noch vor Ort habe die Rettungswagenbesatzung versucht, den Mann zu reanimieren, während die Polizeibeamten einen Notarzt anforderten.

Der Hattenheimer wurde umgehend mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er noch am Abend verstarb. Ein eingesetzter Polizeibeamter sei durch die Widerstandshandlungen leicht verletzt worden. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und den Todesumständen dauern an, weshalb sich die Polizei und das Kriminalamt zum aktuellen Zeitpunkt nicht weiter zu dem Fall äußern will. (nak)

