„Um die Verlässlichkeit nicht gut bestellt“: Erste Fahrt für sehnsüchtig erwarteten ICE 3 neo

Von: Erik Scharf

Teilen

Erstmals ist ein ICE 3 neo für eine reguläre Verbindung aus dem Hauptbahnhof Frankfurt gerollt. Für die Deutsche Bahn ist es allerhöchste Zeit.

Frankfurt – Erster Halt: Hauptbahnhof Frankfurt. Am Knotenpunkt im Rhein-Main-Gebiet startete die Deutsche Bahn am Montag (5. Dezember) in ein neues Zeitalter. Der neuer ICE 3 Neo ist in Betrieb.

Am Montag startete der erste ICE 3 Neo erstmals mit zahlenden Fahrgästen an Bord auf der Schnellstrecke von Frankfurt nach Köln. Äußerlich ähnelt der von Siemens gebaute Zug stark dem seit dem Jahr 2000 wohlbekannten ICE 3. Zumindest bei der direkten Gegenüberstellung der beiden Baureihen ist erkennbar, dass die Spitze beim ICE 3 Neo deutlich runder geraten ist, berichtet fnp.de.

Die Verbesserungen stecken eher im Inneren: Ein neues Lichtkonzept, mobilfunktransparente Scheiben, eine schnelle Hubplattform für Rollstuhlfahrer und Platz für acht Fahrräder sollen den Komfort für die Fahrgäste heben.

Zur Premiere des neuen ICE 3neo (r), steht der neue Schnellzug im Hauptbahnhof von Frankfurt neben einem ICE alter Bauart. © Boris Roessler/dpa

ICE 3 Neo der Deutsche Bahn fährt von Frankfurt nach Köln: „Um die Verlässlichkeit nicht gut bestellt“

Insgesamt 73 ICE 3 Neo mit zusammen 30.000 Sitzen hat die Deutsche Bahn bei Siemens bestellt, vier Züge sind bereits ausgeliefert. Ab Zug Nummer 17 sollen zudem Sitze und Inneneinrichtungen in einem neuen Design ausgestattet sein. Bis 2029 soll der letzte Zug ausgeliefert sein. Rund 2,5 Milliarden Euro zahlt der bundeseigene Konzern dafür.

Die Züge würden dringend benötigt, erklärte DB-Personenverkehrs-Vorstand Michael Peterson. „Um die Verlässlichkeit ist es bei der Deutschen Bahn aktuell nicht gut bestellt. Leider wird es auch für einen gewissen Zeitraum so bleiben, denn wir arbeiten mit Hochdruck daran, unser Schienensystem zu modernisieren.“ Zuletzt hatte die Bahn sowohl im Fern- als auch im Nahverkehr erhebliche Probleme, teils auch wegen fehlendem Personal. Star betroffen von Ausfällen und Verspätungen war im Sommer beispielsweise auch die Strecke zwischen Hauptbahnhof Frankfurt und Brüssel.

ICE 3 Neo der Deutsche Bahn: Hauptsächlich auf den Schnellstrecken im Einsatz

Der ICE 3 Neo wird nach Bahn-Angaben mit einer Spitzengeschwindigkeit von 320 Kilometern pro Stunde vor allem auf den sogenannten Rennstrecken unterwegs sein, zunächst zwischen Dortmund, Köln, Stuttgart und München. 2024 folgen Verbindungen nach Brüssel und Amsterdam. In der Mitte ist der Flughafen Frankfurt erreichbar, damit möglichst viele Inlandsflüge überflüssig werden.

Der Hauptbahnhof Frankfurt: Von den Anfängen bis zur Jahrtausendwende Fotostrecke ansehen

Neben dem ICE 3 Neo läuft die Auslieferung von insgesamt fast 140 etwas langsameren ICE 4, die ebenfalls von Siemens kommen. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen laut Peterson mehr als 450 ICE im Netz unterwegs sein – etwa Hundert mehr als aktuell. Die Regierung will bis 2030 rund doppelt so viele Fahrgäste auf die Schiene bringen. (esa/dpa)

Für das Konzept für den Regionalverkehr der Zukunft bekamt die Deutsche Bahn Hohn und Spott.