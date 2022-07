Heftiger Unfall am Airportring: Frau fährt durch Flughafen-Zaun

Von: Christian Weihrauch

Teilen

Bei einem Unfall am Flughafen Frankfurt wird eine Frau leicht verletzt. Sie durchbricht mit ihrem Auto einen Zaun des Flughafengeländes.

Frankfurt – Bei einem Unfall am Flughafen Frankfurt hat eine Frau die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Sie durchbrach einen Zaun des Flughafengeländes und prallte gegen ein dort abgestelltes Fahrzeug, teilte die Polizei mit.

Was war geschehen? Die 78 Jahre alte Frau wollte am Samstagnachmittag (2. Juli) an der Kreuzung Airportring / Taxistraße / Hugo-Eckener-Ring mit ihrem Land Rover nach rechts auf den Airportring in Richtung Mörfelden-Walldorf abbiegen. Dabei verwechselte sie wohl die Pedale und kam deshalb von der Fahrbahn ab, vermutete die Polizei, wie fnp.de berichtet.

Nahe des Flughafen Frankfurt hat sich ein Unfall ereignet. © Silas Stein/dpa

Flughafen Frankfurt: Frau fährt durch Zaun

Sie fuhr zunächst über die begrünte Fahrbahntrennung und durchbrach mit ihrem Pkw einen auf der gegenüberliegenden Seite befindlichen Zaun des Flughafengeländes. An einem dort geparkten VW Multivan kam sie schließlich zum Stehen.

Bei dem Unfall am Flughafen Frankfurt entstand ein erheblicher Schaden. Die Polizei schätzt, dass er im fünfstelligen Bereich liegen dürfte. Der Land Rover wurde abgeschleppt.

Flughafen Frankfurt: Frau wird bei Unfall leicht verletzt

Flughafen Frankfurt in Bildern: Das Drehkreuz in die Welt Fotostrecke ansehen

Die 78-jährige Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Versorgung der unter Schock stehenden Autofahrerin. (chw)

In der Nähe des Flughafens Frankfurt kommt es immer wieder zu Unfällen. Jüngst wurden zwei Menschen schwer verletzt.