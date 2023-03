88-Jähriger kracht in Schaufenster: 100.000 Euro Schaden

Von: Sebastian Richter

Im Kreis Kassel ist ein 88 Jahre alter Mann mit seinem Auto in das Schaufenster eines Geschäfts gekracht. Glücklicherweise wurde er nur leicht verletzt.

Kassel – Glück im Unglück in Helsa (Kreis Kassel): Ungebremst krachte ein 88-jähriger Autofahrer am Freitagmorgen (3. März) mit seinem Mercedes in das Schaufenster eines leerstehenden Geschäftes. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht, den Schaden schätzt die Polizei allerdings „vorsichtig“ auf etwa 100.000 Euro, wie die Beamten am Freitag mitteilen.

In Helsa (Kreis Kassel) kracht ein 88-Jähriger in ein Schaufenster. © Polizei Kassel

Heftiger Unfall in Helsa (Kreis Kassel): Senior kracht in Schaufenster

Der Unfall ereignete sich gegen 11.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Berliner Straße. Zeugen alarmierten die Feuerwehr, die den Wagen wieder aus dem Geschäft zog und so auch den Autofahrer befreien konnte. Der Mann musste nicht in ein Krankenhaus gebracht werden und konnte vor Ort behandelt werden.

Wie konnte der Unfall passieren? Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der Mann beim Einparken plötzlich vorwärts in das Schaufenster gerast. Offenbar ein Fahrfehler, heißt es von den Beamten. (spr)

