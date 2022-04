Dreister Diebstahl: Polizei fahndet mit Fotos nach diesen Frauen

Von: Isabel Wetzel

Nach einem dreisten Diebstahl in Herborn (Lahn-Dill-Kreis) sucht die Polizei nach diesen beiden Frauen. © Polizeipräsidium Mittelhessen/Christoph Soeder/dpa

Ein Mann verliert auf einem Aldi-Parkplatz sein Portemonnaie. Kurz darauf fehlen auf seinem Konto 4000 Euro. Die Polizei fahndet nun öffentlich nach den Diebinnen.

Herborn – Öffentlich sucht die Polizei im Lahn-Dill-Kreis jetzt nach zwei Frauen, die im Verdacht stehen, einen 73 Jahre alten Mann in Herborn dreist bestohlen zu haben. Der Senior meldete der Polizei bereits am 17. Dezember 2021, dass er sein Portemonnaie wohl auf dem Parkplatz der Aldi-Filiale, in der Konrad Adenauer-Straße in Herborn, verloren habe. Den Angaben des Mannes zufolge befand sich eine unbekannte Menge Bargeld im Portemonnaie, sowie zwei Bankkarten, wie giessener-allgemeine.de berichtet*.

Die Ermittler der Polizei gehen aktuell davon aus, dass zwei Frauen das Portemonnaie vor dem Aldi gefunden und an sich genommen haben. Kurz darauf gingen sie in der Herborner Bahnhofstraße in die Sparkasse und hoben an zwei unterschiedlichen Geldautomaten jeweils 2000 Euro ab. Dabei wurden sie von der Videoüberwachung in der Bankfiliale aufgezeichnet, wie die Polizei am Donnerstag (21.04.2022) mitteilte.

Öffentliche Fahndung in Herborn (Lahn-Dill-Kreis): Wer kennt diese Frauen?

Mit diesem Fahndungsfoto sucht die Polizei im Lahn-Dill-Kreis zwei Frauen, die mehrere Tausend Euro von einem fremden Konto abgehoben haben. © Polizeipräsidium Mittelhessen/Christoph Soeder/dpa

Jetzt wendet sich die Polizei mit den Aufnahmen an die Öffentlichkeit, in der Hoffnung, dass Zeugen die Frauen auf den Bildern erkennen können. Hinweise zu den mutmaßlichen Diebinnen, zum Tatgeschehen auf dem Parkplatz des Aldi oder weitere Informationen zu dem Fall nimmt die Polizeidirektion Lahn-Dill entgegen.

Die Polizei Mittelhessen fahndet außerdem öffentlich nach einer Frau*, die in Herborn, Biedenkopf, Grünberg und Siegen auf betrügerische Weise Geld erbeutet hat. (iwe)