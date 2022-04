Neue Corona-Regeln in Hessen: Hier lockert das Land jetzt nochmal

Von: Alexander Gottschalk

Die Landesregierung nutzt ihren Spielraum für weitere Erleichterungen. Hessen entschärft mehrere der verbliebenen Corona-Regeln.

Wiesbaden - Hessen lockert abermals seine Corona-Regeln. Das kündigte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Donnerstag (29. April) in Wiesbaden an. Von den einst zahlreichen Pandemie-Schutzauflagen sind im Frühjahr 2022 ohnehin wenige verblieben. Jetzt will die Landesregierung aber auch beim zuvor streng reglementierten Schulbetrieb und der Quarantänezeit stärker auf Eigenverantwortung setzen, wie fnp.de berichtet.

Die bestehende Schutzverordnung wird um vier Wochen verlängert und angepasst. Die neuen Corona-Regeln gelten in Hessen ab Freitag (29. April) und laufen zunächst bis zum 26. Mai. Alle Änderungen im Überblick:

Keine Testpflicht mehr an Schulen: Die Testpflicht in den hessischen Schulen wird aufgehoben. Stattdessen bekommen alle Schüler, Lehrer und das Schulpersonal wöchentlich zwei Antigen-Selbsttests, mit denen sie sich freiwillig zu Hause auf Corona testen können.

Neue Corona-Regeln in Hessen: „Pandemie ist noch nicht vorbei“

„Die Pandemie ist noch nicht vorbei, das ist uns bewusst“, sagte Hessens Ministerpräsident Bouffier am Donnerstag (29. April) zu den gelockerten Corona-Regeln. Es sei jedoch wegen der aktuellen Lage verantwortbar, einen weiteren Schritt in Richtung Normalität zu gehen. Ein Wegweiser in der Corona-Pandemie sei die Situation in den hessischen Krankenhäusern.

Die Quarantänezeit in Hessen wird verkürzt. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Es gebe aber weiter weniger Menschen, die mit einem schweren Verlauf ins Krankenhaus müssen und dort intensivmedizinisch behandelt werden. Daher habe sich die Landesregierung entschlossen, die Quarantäneregeln zu vereinfachen. Die Lockerungen für den Schulbetrieb begründete Bouffier mit dem dort „ebenfalls überschaubaren Infektionsgeschehen“.

Corona-Regeln in Hessen: Seit Anfang April kaum noch Auflagen

Zur Erinnerung: Anfang April fielen in Hessen mit einem Schlag beinahe alle Corona-Regeln weg. Es blieb nur noch der sogenannte „Basisschutz“. Von diesen Basisschutzregeln sind mit den jüngsten Änderungen noch folgende übrig:

Eine Maskenpflicht in Arztpraxen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, im Pflege- und Rettungsdienst, in ÖPNV (Bus und Bahn) sowie in Sammelunterkünften (beispielsweise Flüchtlingsheime).

in Arztpraxen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, im Pflege- und Rettungsdienst, in ÖPNV (Bus und Bahn) sowie in Sammelunterkünften (beispielsweise Flüchtlingsheime). Eine Testpflicht für Arbeitgeber, Beschäftigte und Besucherinnen und Besucher in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie Sammelunterkünften. Ausnahmen sind ggf. möglich. Bei Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen kann das Gesundheitsamt Testungen anordnen.

Angesichts der lockeren Corona-Regeln mahnte Bouffier die Hessen zu mehr Eigenverantwortung: „Wir haben inzwischen ein großes Stück Freiheit und Normalität zurückgewonnen. Bleiben Sie trotzdem weiter besonnen und vorsichtig, insbesondere dann, wenn Sie auf Gruppen treffen, die besonders gefährdet sind.“ (red/ag/dpa)