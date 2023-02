Frontal-Unfall mit Schul-Kleinbus: Auch mehrere verletzte Kinder

Von: Florian Dörr

In der Wetterau in Hessen kollidiert ein Schul-Kleinbus frontal mit einem Pkw. Mehrere Personen werden verletzt. Die Strecke ist gesperrt, ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Kefenrod - Schwerer Unfall am Dienstagmorgen (28. Februar) in der Wetterau: Nach ersten Angaben der Polizei sind in der Nähe von Kefenrod ein Pkw und ein Kleinbus kollidiert. Der Vorfall ereignete sich gegen 7.50 Uhr zwischen Kefenrod und dem Abzweig nach Wenings. Mehrere Personen wurden verletzt, darunter vor allem Kinder, die in einem Schul-Kleinbus unterwegs waren, berichtet fnp.de.

Was genau war passiert? Wie die Polizei in der Wetterau mitteilt, befuhr am Morgen ein weißer Ford über die Landstraße 3010 aus Kefenrod kommend in Richtung Nieder-Seemen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet das Auto in einer Kurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort war aber in der Gegenrichtung gerade ein Schul-Kleinbus unterwegs. Es kam zur folgenschweren Kollision beider Fahrzeuge.

Unfall in Hessen: Mehrere Verletzte Kinder und ein Erwachsener

Rettungskräfte, Notärzte und die Feuerwehr waren nach dem Unfall nahe Kefenrod in der Wetterau im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Der Fahrer des Ford, ein 75-Jähriger aus dem Ostkreis sowie seine 11-jährige Beifahrerin - offenbar auch eine Schülerin - kamen mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in Krankenhäuser. Auch im Schul-Kleinbus wurden Menschen verletzt. Von den 13 Fahrgästen des Busses verletzten sich nach Polizeiangaben sechs Kinder leicht. Der Busfahrer blieb unverletzt.

Mehrere Kinder wurden bei dem Unfall nahe Kefenrod verletzt. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Die Rettungs- und Bergungsarbeiten machten am Dienstagmorgen eine Vollsperrung der Landstraße 3010 bei Kefenrod in der Wetterau erforderlich. Auch aktuell (Stand: 11.20 Uhr) hat sie noch Bestand. Abschleppwagen mussten die erheblich beschädigten Fahrzeuge bergen. Die Kinder aus dem verunglückten Schul-Kleinbus wurden zunächst im Bürgerhaus Kefenrod betreut.

