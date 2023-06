Reddit-Nutzer begehren auf - Auch Frankfurter Subreddit ist vom Blackout betroffen

Von: Tadhg Nagel

Die Social-Media-Plattform Reddit verärgert mit den neuen Änderungen der Nutzungsordnung die eigene Community. Die Nutzer begehren auf.

Hessen - Wie bestellt man eigentlich richtig Apfelwein? Was ist ein Bembel? Das kann man in der örtlichen Kneipe lernen. Oder eben auf Reddit. Man findet dort aber auch zu allen anderen erdenklichen Themen Antworten. Es gibt eine eigene Community für Hessen und sogar eine für Frankfurt. Etwa 450 Millionen Nutzer hat die Plattform weltweit, allein im April 2023 wurde die Seite laut statista.com 1,7 Milliarden Mal aufgerufen.

Doch wo vorher bunt gemischt Bilder und Informationen verfügbar waren, herrscht jetzt gähnende Leere. Am Montag (12. Juni) hat der sogenannte Blackout auf der Social-Media-Plattform begonnen. Der Streit um eine Preiserhöhung für Drittanbieter-Apps hat damit einen neuen Höhepunkt erreicht. Nach Angaben von engadget.com haben über 6000 der „Subreddits“, also Communitys, den Betrieb eingestellt. Kurzzeitig sei sogar der gesamte Dienst nicht erreichbar gewesen. Was genau ist das los bei Reddit?

Smartphone mit Reddit-App © IMAGO/Claudia Nass

API-streit legt auch die Community für Frankfurt lahm

Auslöser des Streits ist die neue API Richtlinie der Betreiberfirma Reddit inc. Die „Application Programming Interfaces“, also Programmierschnittstellen, ermöglichen eine Anbindung von Programmen an bestehende Softwaresysteme. Im Fall von Reddit ermöglichen sie Drittanbieter-Apps, mit der Seite zu kommunizieren. Mit diesen Apps können dann die gesamten Funktionen verwendet werden, ohne die Seite selbst zu besuchen. Dabei kann die Benutzeroberfläche nach Belieben verändert werden, was zum Beispiel eine bessere Übersichtlichkeit gewährleisten kann oder Zugang zu bestimmten Funktionen erleichtert.

Genau dieser Zugang soll nach den jüngsten Plänen mehr Geld kosten. Christian Selig, Entwickler der beliebten Apollo-App, hatte die Lawine ins Rollen gebracht, als er bekannt gab, nach den neuen Plänen für den Weiterbetrieb jährlich 20 Millionen US-Dollar zahlen zu müssen. Das Problem: seine Einnahmen könnten die gestiegenen Kosten schlicht nicht decken. Zum besseren Verständnis des Problems hatte er die Reddit API dabei mit einem Türsteher verglichen. Diesem stelle seine App Fragen, wie „kannst du mir die Kommentare für Post X auflisten?“, worauf die jeweiligen Informationen dann bereitgestellt würden. Nach den Änderungen gäbe es den Türsteher noch immer, nur koste jede Anfrage dann einen exorbitant hohen Betrag.

Die Macht liegt bei jedem Nutzer, auch denen aus Hessen

Selig und die Fans seiner App sind allerdings nicht die einzigen, die von den geplanten Änderungen verärgert sind. Im Vergleich zu anderen sozialen Medien, haben die Nutzer bei Reddit wesentlich mehr Einfluss auf das Geschehen. Zum einen ist die Seite ein Social-News-Aggregator, die Inhalte werden also von den Nutzern eingebracht, bewertet und diskutiert. Der entscheidende Punkt ist jedoch die Moderation des Contents, die auch von den Usern übernommen wird.

Laut heise.de, habe Reddit „offenbar die Macht der Nerds unterschätzt. Genau die sitzen bei Reddit an einem neuralgischen Punkt.“ Die sogenannten Power-User, die besondere technische Kenntnisse mitbringen, würden in ihrer Freizeit unentgeltlich den reibungslosen Ablauf überwachen. Dazu nutzten sie eigene Tools, die Zugriff auf die Reddit-APIs benötigen. In einem offenen Brief warnten die Moderatoren daher vor erhebliche Konsequenzen für die Qualität des Contents, sollten die Tools wegfallen.

Auch Accessibility-Features betroffen

Neben den Moderations-Funktionen könnten auch accessibility-features betroffen sein, die beispielsweise Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen die Benutzung der Plattform erleichtern. Wie engadget.com berichtete, hatten Nutzer des Subreddits „r/blind“ die offizielle Reddit-App mit einem Burger-Restaurant auf einer Klippe verglichen, das Menschen mit Einschränkungen schlicht nicht erreichen können. Die Gebührenerhöhung würde bedeuten, dass diese Nutzer es sich nicht mehr leisten können bei den Franchise-Restaurants am Fuß der Klippe zu essen.

Der Protest der Nutzer scheint Reddit CEO Steve Huffmann jedoch wenig zu beeindrucken. In einer Fragerunde vom 10. Juni hatte er die Preiserhöhung erneut verteidigt. Bereits in einem Statement aus dem April 2023 hatte er das Aufkommen von KI-Unternehmen als Hauptgrund für die Änderungen angeführt. Diese Unternehmen würden ihre Algorithmen mit den Reddit-Daten trainieren und so Geld verdienen. Der New York Times gegenüber bemerkte er, Reddits Daten seien sehr wertvoll. Man müsse diese nicht an einige der größten Unternehmen weltweit verschenken.

Informationen über Frankfurt: erstmal auf dem alten Weg

Die Fronten in der Sache scheinen sehr verhärtet. Während die meisten Subreddits die Abschaltung zunächst auf 48 Stunden begrenzt haben, gibt es laut engadget.com mindestens sechzig Communitys, die auf unbestimmte Zeit dicht machen wollen. Somit bleibt für Fragen rund um Apfelwein bis auf Weiteres doch nur der Weg in die nächste Gaststätte in einem der schönen Viertel Frankfurts. (Tadhg Nagel)