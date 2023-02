Lost Place in der Rhön: Skilift am Guckaisee ist heute ein vergessener Ort

Erinnerung an frühere Jahrzehnte: der Motor der Lift-Talstation. © Rainer Ickler

Vor 40 Jahren herrschte noch viel Betrieb am Eube-Lift. Es war seinerzeit ein Geheimtipp. Die Piste von der Eube hinunter zum Guckaisee zählte zu den steilsten in der Rhön. Heute sieht das allerdings ganz anders aus.

Rhön - Es ist ein sogenannter Lost Place, ein vergessener Ort, an dem einst viel Betrieb herrschte. Heute liegt er versteckt in der Landschaft und ist nur schwer zu finden. Dabei ist die einstige Talstation mit dem Lifthäuschen nur wenige Meter von dem bekannten Guckaisee bei Poppenhausen (Landkreis Fulda) entfernt.

Im Winter 1968/69 wurde der Lift eingeweiht. Es war eine Zeit, in der viele Investoren auf den Wintersport setzten. Die Piste an der Eube war ein Hang, der gerne von sportlichen Fahrern genutzt aufgrund seines alpinen Charakters genutzt wurde. Doch der Spaß dauerte nicht lange. Denn schon Anfang der 90er Jahre gab es in der Rhön (Hessen) immer mehr Winter mit wenig Schnee.