Hessen: Mann stirbt nach Verzehr von vergammelter Gurke - Behörden schließen Firma

Von: Josefine Lenz

Vier Menschen erkranken an Listeriose, ein Mann stirbt daran. Wie sich nun herausstellt, ist eine Obst- und Gemüsefirma dafür verantwortlich:

Hessen - Fehlende Kontrollen und extreme Hygienemängel führen zu einem Lebensmittelskandal in Hessen. Wie die Welt am Sonntag berichtet, soll eine Obst- und Gemüsefirma geschnittene Gurkenscheiben zubereitet und an Krankenhäuser ausgeliefert haben. Dort seien die Gurken unter anderem für Salate verwendet worden und mit Listeriose* kontaminiert.

Wie HEIDELBERG24* berichtet, stirbt ein Mann an den Folgen von Listeriose. Diese sollen von den vergammelten Gurken des hessischen Konzerns stammen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen das Unternehmen aus Südhessen. Bereits jetzt ist klar: Es haben in den letzten zwei Jahren keine Kontrollen stattgefunden – obwohl ein bis zwei Betriebsprüfungen pro Jahr vorgeschrieben sind! (jol)