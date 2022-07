Mann aus Hessen offenbar tot nach Flugzeugabsturz über See in Schweden

Krankenwagen und Polizei stehen an der Stelle, an der ein Kleinflugzeug mit zwei deutschen Staatsbürgern an Bord in den Siljan-See in Schweden gestürzt ist. © picture alliance/dpa/TT News Agency via AP | Joakim Olsson/ Tt

Über dem Siljan-See in Schweden stürzt am Montag (18. Juli) ein Kleinflugzeug ab. Einer der Insassen kam aus dem mittelhessischen Haiger. Für ihn gibt es kaum noch Hoffnung.

Haiger/Stockholm - Bei einem Flugzeugabsturz über einem See in Schweden ist am Montag (18. Juli) wahrscheinlich ein junger Mann aus Hessen ums Leben gekommen. Die Polizeidirektion im Lahn-Dill-Kreis bestätigte dem hr am Mittwoch (20. Juli), dass einer der beiden Deutschen, die in dem Kleinflugzeug saßen, ein 22-Jähriger aus dem mittelhessischen Haiger gewesen sein soll.

Offiziell gilt der Mann noch als vermisst, seine Leiche wurde bislang nicht gefunden. Trotzdem gehen die Behörden von seinem Tod aus. Schwedischen Medienberichten zufolge befürchten die Einsatzkräfte, dass sich der 22-Jährige an Bord oder in der Nähe des ungeborgenen Flugzeugwracks befindet. Voraussichtlich am Mittwoch (20. Juli) sollen Taucher nach dem Flieger suchen, wie giessener-allgemeine.de berichtet

Ein Seenotrettungsboot fährt auf dem Siljan-See in Schweden © picture alliance/dpa/TT News Agency via AP | Joakim Olsson/ Tt

Hessen: Mann aus Haiger nach Flugzeugabsturz in Schweden vermisst

Das zweimotorige und in den USA registrierte Amphibienflugzeug war am Montagnachmittag (18. Juli) im See Siljan in der Provinz Dalarna verunglückt. Der Unglücksort liegt etwa 300 Kilometer nordwestlich der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Was genau sich über dem Gewässer abspielte, ist noch unklar.

Unglücksfall trifft erneut Haiger Erst Anfang Juli war zuletzt ein Mann aus Haiger im Lahn-Dill-Kreis während eines Auslandsaufenthalts tödlich verunglückt. Der 53-Jährige stürzte beim Bergsteigen in Österreich ab. Er war mit seinem Sohn unterwegs gewesen.

Augenzeugen hatten gesehen und gehört, wie das Kleinflugzeug ins Wasser gestürzt war. Beide Personen an Bord waren nach Behördenangaben deutsche Staatsbürger. Ein Rettungshubschrauber fand den zweiten Insassen, später wurde sein Tod bestätigt. Er war zwischen 60 und 70 Jahre alt. Woher genau er stammte, ist nicht bekannt.

Mann aus Hessen vermutlich tot: Ursache für Flugzeugabsturz unklar

Auch zu einer möglichen Unglücksursache gibt es noch keine offiziellen Angaben. Wie die Nachrichtenagentur TT berichtete, sollen die Piloten das Starten und Landen auf dem Wasser geübt haben. Bestätigt wurde das bislang nicht. Den Tauchern steht nun ein schwieriger Einsatz bevor. Der Zeitung Aftonbladet zufolge ist das Gewässer am ungefähren Unglücksort über 80 Meter tief. Der zuständige Rettungsleiter sagte der Zeitung, nicht viele könnten in eine solche Tiefe hinabtauchen. (dpa/ag)