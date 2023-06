Kleinkind (2) treibt im Freibad unter Wasser – Krankenschwester wird zur Heldin

Von: Celine Kühn

Ein Rettungshubschrauber brachte den 2-Jährigen in eine Kassler Klinik. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Ein Badeunfall ereignete sich am Sonntagabend im Freibad Ziegenhain in Nordhessen. Ein Kleinkind (2) wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Kasseler Klinik geflogen.

Schwalmstadt – Ein 2-jähriger Badegast des Ziegenhainer Freibades trieb am Sonntagabend (18. Juni) laut Angaben der Polizei eineinhalb Minuten lang unter Wasser im Nichtschwimmerbecken. Das Kind wurde von einer bisher unbekannten Frau aus dem Becken gezogen. Die Unbekannte, die laut Polizei maßgeblich an der Rettung beteiligt war, wird jetzt gesucht.

Eine Besucherin des Bades, Krankenschwester in der Asklepios Klinik Schwalmstadt, reanimierte den Jungen vor Ort, bis die angeforderten Rettungskräfte eintrafen.

Diese übernahmen die Reanimationsmaßnahmen. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Kasseler Klinik geflogen, wie die Polizei mitteilte. Am frühen Montagmorgen wurde bekannt gegeben, dass sich der 2-Jährige nicht mehr in Lebensgefahr befinde.

Badeunfall in Nordhessen: Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt nun mithilfe von Aufnahmen der Überwachungskameras den genauen Ablauf des Geschehens. Ein Verdacht auf strafbares Handeln liegt laut Polizei nicht vor.

Die Polizei bitte Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall haben sowie die Frau, die maßgeblich an der Rettung beteiligt war, sich bei der Polizei Schwalmstadt zu melden. (Celine Kühn)

Kontakt Polizei Schwalmstadt Telefon: 06691 9430.

