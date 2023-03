„Bestand schon nahezu erloschen“ - Wolf in der Rhön gefährdet Muffelwild

Teilen

„Der Bestand wird sich nicht wieder erholen, solange der Wolf vor Ort ist“, sagt Godfried Schwartz aus Osthessen. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Nicht mehr lange, dann wird es Mufflons auf dem Truppenübungsplatz Wildflecken nicht mehr geben. Der Bestand ist stark gefährdet. Ende 2022 wurden noch einzelne Tiere gesichtet – mittlerweile hat das Seltenheitswert.

Mehr zum Thema Wolf auf Truppenübungsplatz: Mufflons in der Rhön sind stark gefährdet

Wildflecken/Motten - Der einst starke Bestand von rund 200 Tieren wurde „drastisch reduziert“ und ist „möglicherweise schon nahezu erloschen“. Einzelne Tiere werden noch rund um das Dammersfeld (Landkreis Fulda) vermutet. „Der Bestand wird sich nicht wieder erholen, solange der Wolf vor Ort ist“, sagt Godfried Schwartz, Betriebsleiter des Bundesforstbetrieb Reußenberg in Hammelburg.

fuldaerzeitung.de berichtet über das gefährdete Muffelwild in der Rhön

Um ein Ausufern der Bestände zu verhindern, war das Mufflon bejagt worden. Diese Regulation übernehme nun wieder der Wolf, so wie er es noch Mitte des 19. Jahrhunderts getan hatte, bis er in Deutschland ausgerottet wurde. Jäger schossen in den vorangegangenen beiden Jagdjahren etwa 45 Mufflons auf dem Truppenübungsplatz, im noch laufenden Jagdjahr nur eins.