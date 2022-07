Hohe Energiepreise: Nachfrage bei Wärmepumpen verdoppelt

Die Nachfrage nach Wärmepumpen als umweltfreundlicher Alternative zur Öl- und Gasheizung steigt. © Daniel Maurer/dpa-tmn

Wer unabhängig von Gas und Öl heizen will, sollte laut Experten auf Wärmepumpen setzen. Bereits jetzt setzen vielen Hausbesitzer auf diese Alternative. Mehr dazu lesen Sie hier:

Fulda - Derzeit gibt es rund eine Million installierte Wärmepumpen in Deutschland, das entspricht nach Daten des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft einem Anteil von 2,8 Prozent der Wohnungen in Deutschland, die mit solchen Anlagen beheizt werden. Der Ukraine-Krieg und die daraus resultierenden steigenden Energiepreise könnten diesen Anteil jedoch massiv steigen lassen.

Was das für Hausbesitzer bedeutet, die an einer Wärmepumpe interessiert sind, verrät fuldaerzeitung.de.

Auch die Tatsache, dass ab 2025 in Deutschland keine Öl- und Gasheizungen als alleinige Heizungsgeräte neu installiert werden dürfen, wirft ihre Schatten voraus. So berichten verschiedene Heizungsbauer in Osthessen, wie die Fuldaer Firma Brehl, der Gelnhäuser Betrieb Heizung und Sanitär Veit sowie das Vogelsberger Unternehmen Armin Seiler Sanitär- und Heizungsbau, von einem Run auf Wärmepumpen. Die Nachfrage habe sich teilweise mehr als verdoppelt und werde sich weiter erhöhen.