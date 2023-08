Schwer krankem Ehepaar wegen Eigenbedarf gekündigt – ihr Auszug wird zum Horror

Von: Bernhard Pelka

Ein schwer krankes Ehepaar muss aus dem gemieteten Haus ausziehen. Die Eheleute sind sich sicher, dass sie den Umzug gesundheitlich nicht bewältigen können.

Rodgau – Karin und Werner Rischer aus Rodgau Nieder-Roden (Kreis Offenbach) kämpfen mit einer Fülle an Problemen. Beide sind schwer krank. Obendrein hat ihnen ihr Vermieter wegen Eigenbedarfs gekündigt. Davon betroffen sind auch die im gemeinsamen Haushalt lebenden Kinder, ein Sohn (26) und eine Tochter (24). Der Sohn arbeitet, die Tochter ist noch in Ausbildung. Das Ehepaar sieht sich gesundheitlich nicht in der Lage, einen Umzug zu stemmen. Abgesehen davon, dass es auf dem knappen Wohnungsmarkt schwer bis unmöglich sei, eine Alternative zu finden. Karin Rischer ist der Verzweiflung nahe: „Wir finden nichts. Das nagt an der Substanz. Irgendwann kannst du nicht mehr“, schildert die 62-Jährige ihre Verfassung.

Ihr Mann (Pflegegrad 4) ist zu 100 Prozent schwerbehindert. Der 80-Jährige leidet laut ärztlichem Attest an einer Lungenkrankheit, ist gehbehindert, hat einen Herzschrittmacher und muss alle zwei Tage zur Dialyse nach Heusenstamm. Der gelernte Schlosser im Bergbau hat Orientierungsprobleme und braucht Rollator, Rollstuhl und E-Rollstuhl. Aktuell steht eine neurologische Untersuchung an, die Klarheit bringen soll über die Schwere einer vermuteten Demenz.

Vermieter kündigt schwer krankem Ehepaar aus Rodgau

Karin Rischer wiederum ist wegen chronischer Knieprobleme und einer Fettverteilungsstörung (Lipödem) in ihrer Bewegung stark eingeschränkt und auf einen Rollator angewiesen.

Werner Rischer nutzt das ebenerdige Wohnzimmer im Reihenhaus am Leipziger Ring auch als Schlafraum, weil er Treppen so gut wie gar nicht mehr gehen kann. Pflegebett, Rollator, Rollstuhl, Sauerstoffgerät – alles kommt dort unter. Mit umziehen müsste auch Hund Timmi. „Aber das packen wir nicht mehr. Unmöglich“, sagt Rischer. © pelka

Seit 2015 lebt die Familie in einem Reihenhaus am Leipziger Ring. Im Herbst 2020 gab es einen Besitzerwechsel. Der neue Eigentümer schickte im Juni 2021 eine Eigenbedarfskündigung und schob später eine fristlose Kündigung nach. Da die erste Eigenbedarfskündigung wegen unzureichender Begründung unwirksam war, folgte im Oktober 2022 die zweite – diesmal besser begründet.

Die Mietsache beschäftigt inzwischen das Amtsgericht Seligenstadt. Rechtsanwalt Michael Beutler (Dietzenbach) vertritt die Rischers. Der Vermieter macht geltend, er brauche das Haus für sich und drei seiner Kinder. Einer seiner Söhne müsse aus Platzmangel schon beim Bruder untergebracht werden. Zuletzt hatte es eine Zeugenanhörung vor Gericht gegeben. Dabei kamen auch die Kinder zu Wort. Das Gericht hält deren Angaben für glaubhaft.

Vermieter Kubat Dogru (Münster) argumentiert, er habe der Familie genug Zeit gelassen, sich etwas anderes zu suchen. „Ich will sie nicht heraus ekeln. Aber ich möchte das Haus für mich und meine Kinder komplett sanieren. Das muss mir als Besitzer doch möglich sein. Dazu muss das Haus aber leer sein. Das war von Anfang an klar. Ich muss auch an die Bedürfnisse meiner Kinder denken“, sagt der Unternehmer.

Rodgau: Ehepaar hofft auf Härtefallregelung

Im Clinch liegt er mit Rischers auch wegen einbehaltener Mietteilzahlungen. Karin Rischer erzählt, sie habe die Beseitigung von Schäden im Haus mit der Miete verrechnet. Die Behebung dieser Schäden sei eigentlich Vermietersache gewesen. Juristisch geht es dabei um den möglichen Anspruch auf Aufwendungsersatz. Wegen Zahlungsrückständen hatte Kubat Dogru zusätzlich zur Eigenbedarfskündigung die fristlose Kündigung ausgesprochen.

Anwalt Beutler zufolge prüft derzeit ein Gutachter, ob die beanstandeten Mängel (Wasserschaden, Schimmel) „bauseits, also Vermietersache sind“. Kubat Dogru versichert, er habe eine Fachfirma beauftragt und alles erledigt.

Jurist Beutler schätzt, dass es sich noch Monate hinziehen könnte, bis das Gutachten vorliegt. Erst dann könne über die fristlose Kündigung entschieden werden. Und erst danach gehe es um die Eigenbedarfskündigung. Rischers hofften auf eine Härtefallregelung. Dies sei aber Abwägungssache des Gerichts: Was hat Vorrang? „Die Bedürfnisse des Vermieters oder die Bedürfnisse meiner Mandanten?“ (Bernhard Pelka)

