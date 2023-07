Hündin in Extrem-Hitze ausgesetzt: Besitzer hinterließ ihr ein letztes Mahl

Von: Norman Körtge

Eine Hündin wird bei glühender Hitze angebunden an eine Fußplatte ausgesetzt. Letztlich ist es dem Zufall zu verdanken, dass sie rechtzeitig gefunden wird.

Babenhausen - Es ist ein Bild des Jammers. Angebunden an einer schweren Fußplatte, wie sie für Schilder oder Baustellenabsperrungen verwendet wird, harrt die Mischlingshündin am Sonntagnachmittag an einem Feldweg aus. Es ist zwar schattig, aber heiß. Als letztes Mahl hat der Besitzer offensichtlich einen blauen Wassernapf und zwei Scheiben Brot zurückgelassen.

Unklar ist, wie lange die wahrscheinlich schon ältere Hündin dort festgebunden ist, als sie am Sonntag von Passanten entdeckt wird, die Futterspenden zum Tierheim Babenhausen bringen wollen. Denn die Fundstelle ist nur etwa 300 Meter vom Eingang des Tierasyls in der Nähe der Harreshäuser Allee entfernt.

Angebunden an einer schweren Fußplatte für Schilder oder Bauzäune, ist die Hündin am Sonntag in brütender Hitze ausgesetzt worden. © Tierheim babenhausen

Wir reißen niemandem den Kopf ab, der sein Tier zu uns bringt.

Ausgesetzte Hündin: Unverständnis über die Tat ist groß

Um so größer ist das Unverständnis über die Tat beim Tierschutzverein Babenhausen/Münster, der das Tierheim betreibt. Jeder könne in die Situation kommen, sich sein Tier vielleicht nicht mehr leisten zu können, meint Mitarbeiterin Iris Odendal: „Wir reißen niemandem den Kopf ab, der sein Tier zu uns bringt.“

Nur eine Bitte: vorher anrufen. Dann könne alles weitere besprochen werden. Aber einfach aussetzen, sei ein Unding. Und strafbar. Deshalb werde der Verein, wenn sich niemand meldet, den Fall auch zur Anzeige bringen. Wer den Hund kennt, soll sich an das Tierheim wenden: 06073 64299. Im Tierheim hat die Fundhündin auf jeden Fall schnell Vertrauen gefasst. „Ihr geht es gut, und sie lässt sich streicheln“, berichtet Odendal.

Seit der Corona-Pandemie geben immer mehr Haustierbesitzer ihre Tiere ab. Auch der Tierschutzverein Offenbach hat über facebook einen Hilferuf gestartet.