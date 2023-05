Im dritten Anlauf: Darmstadt macht Aufstieg perfekt

2. Bundesliga

Der SV Darmstadt 98 kehrt in die Fußball-Bundesliga zurück. Nach zwei vergeblichen Anläufen an den vergangenen beiden Spieltagen gewannen die Hessen am Freitag mit 1:0 (1:0) gegen den 1. FC Magdeburg und stehen damit einen Spieltag vor Saisonende als Aufsteiger fest. Vor 17.650 Zuschauern erzielte Philipp Tietz den entscheidenden Treffer (36. Minute).

Darmstadt - Zuletzt spielten die Darmstädter in der Saison 2016/17 in der Bundesliga. Die bereits geretteten Gäste sind Elfter.

Darmstadt hatte schon vor Tietz' zwölftem Saisontreffer die besseren Möglichkeiten. Beim Siegtor jubelten die Hausherren aber erst mit Verzögerung, nachdem der Videoschiedsrichter eine vermeintliche Abseitsstellung zurückgenommen hatte. dpa