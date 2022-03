Bekannter Mordfall im Kreis Gießen: Julias Mörder ist tot

Teilen

Vor 20 Jahren tötet ein Mann ein Mädchen (8). Nun ist er gestorben. (Symbolbild) © Stephan Goerlich/Imago

Vor 20 Jahren machte der Mord an der acht Jahre alten Julia in ganz Deutschland Schlagzeilen. Jetzt ist ihr Mörder gestorben.

Biebertal – Der Mörder der achtjährigen Julia Hose ist tot. Thorsten Volk ist am 20. März im Wetzlarer Krankenhaus gestorben. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Manuel Jung auf Nachfrage. Jung ist Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Wetzlar, die das Todesermittlungsverfahren geführt hat. Zur Todesursache machte der Staatsanwalt keine Angaben.

Der »Fall Julia« hatte vor mehr als 20 Jahren bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Das achtjährige Mädchen war im Sommer 2001 in Rodheim-Bieber zunächst spurlos verschwunden. Ihre Leiche wurde damals knapp eine Woche später unter einem brennenden Holzstapel in der Wetterau gefunden.

Der Täter hatte nahe bei jenem Spielplatz gewohnt, von dem Julia am Nachmittag des 29. Juni 2001 verschwunden war. Ihre Eltern waren in Sichtweite seines Wohnhauses mit dem Umzug in ihr neues Zuhause beschäftigt, wie giessener-allgemeine.de berichtet.

Kreis Gießen: Mörder von Julia gab noch bei der Suche nach der Achtjährigen ein Interview

Nachdem das Paar seine Tochter als vermisst gemeldet hatte, lief eine riesige Suchaktion mit bis zu 1100 Helfern an. Zunächst mit Polizisten, Feuerwehrleuten, Suchhundestaffeln und anderen Helfern in der unmittelbaren Umgebung, dann in immer größerem Umkreis. Die Einsatzkräfte gingen von Haus zu Haus, fragten nach Beobachtungen, durchsuchten Keller, Schuppen, Garagen, alte Steinbrüche und Stollen in der Hoffnung, dass das Kind auf irgendeine Weise dort hineingeraten und vielleicht verletzt sein könnte.

Bald war klar, dass es sich bei Julias Verschwinden um ein Verbrechen handeln musste. Die Polizei und vor allem ihre Eltern hofften, sie könne »nur« entführt worden sein. Zu diesem Zeitpunkt lag Julia bereits tot im Keller des Hauses von Thorsten Volk. Der hatte am Tag nach dem Verschwinden des Kindes der Reporterin eines privaten Fernsehsenders ein Kurzinterview gegeben. Sie hatte ihn beim samstäglichen Straßenkehren getroffen und nach seiner Meinung zu dem Fall gefragt. »Ich habe auch eine kleine Tochter. Die ist zwar jetzt erst fünf Monate alt, aber das macht einen schon nachdenklich irgendwo. Macht schon Angst irgendwo«, sagte er ins Mikrofon.

Kreis Gießen: Radarkameras brachten Ermittler auf die Spur von Julias Mörder

Am 4. Juli entdeckten Feuerwehrleute unter einem brennenden Holzstapel im Wald bei Ilbenstadt in der Wetterau eine kleine verkohlte Leiche. Der DNA-Test ließ keinen Zweifel: Es war Julia Hose.

Bei der Suche nach dem Täter werteten die Ermittler Bilder der Radarkameras im Umkreis des Fundortes aus. Dabei stießen sie auf das Foto eines im Landkreis Gießen zugelassenen Autos, das etwa zum Zeitpunkt des Feuers in der Nähe des benachbarten Kaichen geblitzt worden war. Der Fahrer war klar zu erkennen. Als Polizisten Volk zu dem Radarfoto befragten, gab er eine scheinbar stichhaltige Begründung. Im Laufe der weiteren Ermittlungen kamen daran jedoch ebenso Zweifel auf wie an dem Alibi, das ihm seine damalige Ehefrau für die Zeit des Verschwindens von Julia gegeben hatte.

Die ARD greift den Fall Julia im Rahmen ihrer Reihe ARD Crime Time in einer dreiteiligen Dokumentation auf. In der Mediathek kann man sie hier sehen.

Kreis Gießen: Bis zuletzt blieb Julias Mörder im Gefängnis

Am 6. August wollten Kriminalbeamte Volk mit ihren neuen Erkenntnissen konfrontieren und sein Haus durchsuchen. Doch dazu kam es nicht: Denn am selben Tag gab es im Keller des Gebäudes eine Verpuffung, bei der er schwerste Brandverletzungen erlitt. Dadurch war Volk für den Rest seines Lebens entstellt. Er hatte Beweismittel vernichten wollen und dabei Benzin verwendet.

Am 6. November 2002 begann vor dem Landgericht Gießen der Prozess*. Der zur Tatzeit 33-Jährige stritt alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe ab. Aufgrund der erdrückenden Beweislast wurde er am 20. Mai 2003 zu lebenslanger Haft verurteilt. Volk saß bis zuletzt im Butzbacher Gefängnis ein. (bf) *giessener-allgemeine.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.