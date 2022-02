Sturmböen bis 90 km/h: Ungemütliches Wetter in Hessen

Teilen

Das Wetter in Hessen wird an diesem Wochenende mit starken Sturmböen und Regenschauern ungemütlich. (Symbolbild) © Roberto Pfeil/dpa

Sturmböen, Regen und niedrige Temperaturen sorgen an diesem Wochenende für ungemütliches Wetter in Hessen. Die neue Woche könnte mit Schnee-Chaos starten.

Fulda - Das Wochenende in Hessen* wird ungemütlich. Und auch in der Rhön und in Fulda bleibt das Wetter weiterhin turbulent. Eine Kaltfront, die Osthessen am Freitagabend passiert, sorgt für heftige Sturmböen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilt. In Ausnahmefällen können diese Sturmböen sogar bis zu 90 km/h erreichen. Wie das Wetter am Samstag und Sonntag wird, verrät fuldaerzeitung.de*.

In der Nacht auf Montag kommt es zu schauerartigen Niederschlägen und die Schneefallgrenze sinkt auf 300 bis 400 Meter ab. Deshalb ist am Montagmorgen mit Neuschnee zu rechnen, der mitunter für Probleme im Berufsverkehr sorgen könnte, warnt der Meteorologe. Autofahrer sollten deshalb besonders vorsichtig auf den Straßen sein. *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.