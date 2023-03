Kassels Kultkneipe Joe’s Garage bekommt neuen Betreiber - „Es bleibt alles erhalten“

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Teilen

Sie geben Joe’s Garage in neue Hände: Dirk van der Werf (links) und Carsten Bischoff vor der Kult-Kneipe an der Friedrich-Ebert-Straße. © DIETER SCHACHTSCHNEIDER

Die Wirte Carsten Bischoff und Dirk van der Werf ziehen sich Ende März aus Kassels Kult-Kneipe „Joe‘s Garage“ zurück.

Kassel – Seitdem Carsten Bischoff, besser bekannt als C.B., und Dirk van der Werf am Dienstag dieser Woche bei Facebook bekannt gegeben haben, das sie sich nach über drei Jahrzehnten aus Joe‘s Garage zurückziehen, gab es über 900 Likes unter dem Beitrag. Über 260 Menschen haben bis Freitagnachmittag einen Kommentar abgegeben. Sie danken C.B und Dirk für viele schöne Abende und unvergessliche Partys auf der Feiermeile in Kassel.

„Diese Woge der Wertschätzung und Dankbarkeit finde ich schon irre“, sagt der 63-jährige Bischoff, als er am Freitagvormittag mit van der Werf in der Garage sitzt. „Das macht einen schon stolz“, sagt der 52-Jährige.

Um so glücklicher sind beide, dass der Betrieb in Joe’s Garage weitergeht. Sie verpachten den Laden ab dem 1. April an Sladjan „Sladi“ Tutnjevic, den Betreiber des Café Kraftstoff in Immenhausen. Zusammen haben sie bereits beim Kasseler Stadtfest und beim Kulturzelt gearbeitet.

Kasseler Kultkneipe Joe’s Garage: „Fürs Wochenendgeschäft sind wir mittlerweile zu alt“

„Es bleibt alles erhalten, außer dass zwei ältere Herren weg sind“, sagt van der Werf, der sich künftig dem „praktischen Umweltschutz frei von Ideologien“ widmen wird. So ganz weg sind sie dann auch nicht. Bischoff will den neuen Pächter zunächst noch bei den Tagschichten unterstützen. Und er wird weiterhin am 1. Mai vor der Garage grillen und den Erlös des Bratwurst-Verkaufs für einen guten Zweck spenden.

25 Jahre Joe's Garage in Kassel Fotostrecke ansehen

Das Wochenend-Geschäft mit Arbeit bis tief in den frühen Morgen werden die beiden aber nicht vermissen. „Fürs Wochenendgeschäft sind wir mittlerweile zu alt. Das stecken wir nicht mehr so einfach weg“, sagt van der Werf. „Ich werde allerdings die jungen Dinger vermissen, die bei uns im Laden tanzen. Das hat mir 30 Jahre lang Freude gemacht“, sagt Bischoff. „Ich komme ja in meinem Alter in keine Disco mehr.“

Im Dezember 1991 hatte Bischoff zusammen mit seinem Kumpel Michel Deeg die Kneipe im amerikanischen Garagen-Stil eröffnet. Nachdem Deep 1996 ausgestiegen war, wurde van der Werf, der dort vom ersten Tag Stammgast und dann DJ war, neuer Partner von Bischoff. Beide sind aber nicht nur Geschäftspartner gewesen.

„Manchmal denke ich, wir sind wie ein altes Ehepaar, der eine sagt, was der andere denkt. Herr Bischoff ist nach wie vor meine längste Beziehung.“ So hat es van der Werf, der aus zwei Beziehungen eine Tochter und einen Sohn hat, anlässlich des 25. Geburtstags von Joe’s Garage im Jahr 2016 formuliert. Bischoff hat seine Frau Necla in der Garage kennengelernt. Die beiden haben drei Kinder.

Joe’s Garage in Kassel: Karneval, Tuntenball, Latenight-Shows, Fußball-Partys, Konzerte

In der Garage ging es oft rund: ob Karneval, der legendäre Tuntenball, Latenight-Shows, Fußball-Partys oder die vielen Konzerte. „Es war ein wilder Ritt durch die Jahrzehnte“, sagt Bischoff. Auch so manche Ehen nahmen im Laufe der letzten 31 Jahre hier ihren Anfang. Christoph Schneehain, Gebietsverkaufsleiter bei Krombacher, hat zum Beispiel seine Frau zum ersten Mal in der legendären Garage geküsst, wie er jetzt in dem Facebook-Kommentar geschrieben hat. Mittlerweile besuchen die Kinder der Stammgäste von einst die Kult-Kneipe.

Dass es Zeit zum Aufhören ist, darüber haben Bischoff und van der Werf zum ersten Mal im Jahr 2019 nachgedacht, noch vor der Corona-Pandemie. Dass sich die Zeiten seit 1991 geändert haben, hat sich vor allem an der Musik bemerkbar gemacht. „Früher war es ein absolutes No-Go, dass hier Pur oder Wolfgang Petry gespielt werden“, sagt van der Werf. „Heutzutage gehört das zum Standard.“

Kneipe für Fußballfans: das Champions-League-Finale zwischen Bayern und Dortmund 2013. © Pia MALMUS

Bischoff hatte schon immer ein Problem mit der Musik von Boygroups. Und Tokio Hotel sei für ihn Kindermusik hoch 10. Als ein DJ eines Tages dann doch Tokio Hotel in der Garage auflegte, „da ging der ganze Laden steil“, sagt Bischoff. „Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein.“

Am Freitag, 24. März, gibt es in der Garage noch mal Musik, die die beiden Wirte richtig mögen. Rockmachine tritt auf. Zudem haben einige weitere Musiker, die der Garage eng verbunden sind, ihr Kommen angekündigt. Am Donnerstag und Freitag, 30. und 31. März, sind Abschiedspartys geplant. (use)