„Nicht hier hin pinkeln! Es stinkt“: Schild an Hausfassade mit deutlicher Botschaft

Von: Erik Scharf

Eine Hausfassade in Kassel wird offenbar immer wieder Opfer von Wildpinklern. Im Netz kursiert ein Foto mit einer eindeutigen Botschaft – und die Community reagiert.

Kassel – Manchmal muss es einfach raus. Dass dieses Bedürfnis hin und wieder zur Unzeit kommt, hat jeder von uns schon erlebt. Bei manchen scheint aber die Blase ab einem gewissen Punkt über den Verstand zu siegen.

Offenbar recht häufig passiert das an einer Hausfassade in Kassel. Auf Reddit kursiert ein Foto eines kleinen Pappschildes mit einer eindeutigen Botschaft: „Nicht hier hin pinkeln! Es stinkt.“ In etwas kleinerer Schrift warnt der Produzent des Schildes zudem: „Bei weiteren Taten gibts weitere Maßnahmen.“

Kassel: Schild warnt Wildpinkler – Netz reagiert auf eigene Weise

Laut des Reddit-Nutzers, der den Beitrag im sozialen Netzwerk erstellt hat, ist das Schild „nahe Hegelsbergstraße“ in Kassel zu finden. Dass dieser private Schnappschuss tatsächlich aus Kassel stammt, ließ sich bis dato noch nicht endgültig verifizieren, berichtet hna.de.

Ein Schild in Kassel mit einer deutlichen Warnung an Wildpinkler. © Screenshot Reddit

Die unter dem Foto entfachte Diskussion bewegt sich in einem Spektrum zwischen humoristischen Anspielungen auf nicht besonders hohem Niveau und ehrlicher Auseinandersetzung mit dem Problem der Wildpinkler. „Da bekommt Urinstein ja gleich wieder eine ganz andere Bedeutung“, witzelt etwa ein Reddit-Nutzer.

Vor allem die möglichen weiteren Maßnahmen scheinen die Menschen als Reaktion auf das Schild zu beschäftigen. Von „das nächste Schild ist laminiert“ bis zu „einfach nen Draht in die Fugen ziehen und nen Weidezaun Spannungswandler kaufen“ ist die Bandbreite groß.

Schild warnt Wildpinkler in Kassel: Anordnung der Klebestreifen beschäftigt Nutzer

Ein anderer Nutzer merkt allerdings auch die bescheidene Anzahl an öffentlichen Toiletten in den Städten an. „Wenn es keine öffentlichen Toiletten mehr gibt (1,50€ für‘s Pissen ist NICHT öffentlich), dann muss man sich echt nicht wundern.“

Und auch der ein oder andere Pedant konnte es sich nicht nehmen lassen, die Installation des Schildes kritisch zu hinterfragen. „Ich liebe diese sinnfreie Anordnung der Klebestreifen“, schreibt ein Nutzer. Und obwohl da ein Fünkchen Wahrheit mitspricht, zielt es am Kern des Problems vorbei. Für Frust in Kassel und auf Reddit sorgte zuletzt auch ein zugefrorener Radweg.(esa)