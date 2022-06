Schaulustiger filmt Verletzten nach blutigem Streit – dann klicken die Handschellen

Von: Sebastian Richter

Nach einem eskalierten Streit am Stern in Kassel klicken bei einem Mann die Handschellen – allerdings war er gar nicht beteiligt. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Am Stern in Kassel greifen sich zwei Männer mit einer Glasflasche und einem Messer an. Die Polizei schreitet ein – und wird von einem Schaulustigen bedrängt.

Kassel – Eine gewaltvolle Auseinandersetzung am Stern in Kassel endete für zwei Männer im Krankenhaus – und für einen zunächst unbeteiligten mit einer Nacht in Polizeigewahrsam. Der betrunkene Mann hatte einen der Verletzten mit seinem Handy gefilmt und den Rettungseinsatz gestört, berichtet die Polizei Kassel.

Die Beamten wurden am Mittwoch (01. Juni) kurz vor Mitternacht zu dem Streit am Stern gerufen. Zwei Männer, ein 19-Jähriger aus dem Kreis Fulda und ein 27-Jähriger aus Kassel – waren dort in eine heftige Auseinandersetzung geraten. Es wurde blutig: gegenseitig fügten die beiden Männer sich mit einem Messer und einer Glasflasche schwere Verletzungen zu, wie hna.de berichtet.

Kassel: Schwere Verletzungen nach brutaler Auseinandersetzung am Stern

Der 19-Jährige wies „durch einen Schlag mit der Flasche erhebliche, blutende Kopfverletzungen auf“ und war „deutlich in seinem Bewusstsein getrübt“, heißt es im Bericht der Polizei, der andere 27 Jahre alte Mann aus Kassel erlitt durch das Messer blutende Schnittverletzungen am Arm.

Der 27-Jährige ließ sich vom Rettungsdienst behandeln und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ganz anders der 19-Jährige: er wollte sich nicht versorgen lassen, „obwohl dies dringend notwendig war“, schreibt die Polizei. Also trugen die Beamten den jungen Mann kurzerhand in den Rettungswagen, damit auch er in ein Krankenhaus gebracht werden konnte.

Streit in Kassel eskaliert: Schaulustiger filmt blutenden Verletzten

Den gesamten Einsatz über bedrängte ein 36 Jahre alter Mann aus Kassel die Einsatzkräfte. Der Schaulustige näherte sich mit einem Handy in der Hand, er führte offenbar einen Videochat und filmte den blutüberströmten 19-Jährigen. Die Polizeibeamten nahmen ihm das Handy ab – daraufhin verlor der Schaulustige die Kontrolle. Er bedrängte die Einsatzkräfte noch weiter, daraufhin nahmen ihn die Polizisten fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille.

Gegen den Betrunkenen wurde ein Verfahren wegen „Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen“ eingeleitet. Das kann eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe nach sich ziehen. Gegen die beiden Streitenden ermittelt die Polizei Kassel wegen gefährlicher Körperverletzung. (spr)

