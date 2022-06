Villa besetzt: Polizei setzt Drohne ein – Aktivisten verhandeln mit Universität

Von: Lucas Maier

Kassel: Besetzende zünden Pyrotechnik auf der Villa Rühl. © Lucas Maier

In Kassel ist die Villa Rühl von Aktivistinnen und Aktivisten besetzt worden. Diese endet aber noch in der ersten Nacht. Die Polizei war mit einem Aufgebot vor Ort.

Update vom Donnerstag, 16. Juni, 10.55 Uhr: Die Besetzung der Villa Rühl in Kassel fand noch in der Nacht ein Ende. Nach Verhandlungen verließen die Aktivistinnen und Aktivisten gegen 1.30 Uhr das Gebäude, wie HNA.de berichtet.

Zuvor hatte die Polizei Nordhessen eine Drohne des Rettungsdienstes zur Sondierung der Lage eingesetzt. Nach Angaben eines Sprechers der Polizei Nordhessen, haben sich 13 Aktivistinnen und Aktivisten auf dem Gelände befunden.

Villa-Besetzung in Kassel: Universität verhandelt mit den Besetzenden

Das Gebäude in der Mönchebergstraße* 42, die Villa Rühl, wird von der Universität Kassel verwaltet. Das Dekanat verzichtete darauf, einen Strafantrag zu stellen, in der Folge verließen die Personen das Gelände, wie die Polizei mitteilte. Anzeigen oder Festnahmen gab es nach Angaben der Polizei nicht. Die Aktivistinnen und Aktivisten sprechen gegenüber hna.de von mindestens einer Ingewahrsamnahme.

Kassel: Bei dem Einsatz rund um die Villa wurde auch eine Drohne eingesetzt. © Lucas Maier

Während der Besetzung versammelten sich zweitweise rund 100 Personen vor dem Haus mit der Nummer 42 auf der Mönchebergstraße* und hielten eine Kundgebung ab. Zirka 40 von ihnen formierten sich am Ende gemeinsam mit den Besetzenden zu einem kurzen Demonstrationszug und zogen auf den Campus der Universität. Während des Einsatzes war eine mittlere zweistellige Anzahl an Beamtinnen und Beamten der Polizei vor Ort.

Kassel: Auch im vergangenen documenta Sommer 2017 war die Villa Rühl besetzt

Die Villa Rühl wurde während der vergangenen Documenta, vor fünf Jahren, bereits besetzt. Eine Forderung war deshalb, das Gebäude einer „sinnvolleren“ Nutzung zuzuführen. Ein neues soziales Zentrum war bereits im Jahr 2017 eine der Forderungen.

Im Jahr 2017 war das Gebäude für rund einen halben Monat besetzt worden. Damals endete die Besetzung mit einer Räumung durch die Polizei.

Kassel: Villa Rühl von Aktivisten besetzt

Erstmeldung vom Mittwoch, 15. Juni: Kassel – Zentrum für Kunst und Kultur, das möchte Kassel auch wieder in diesem Jahr zur documenta15 werden. Wie in jedem Jahr der documenta, nutzen auch dieses Mal Aktivistinnen und Aktivisten die Aufmerksamkeit für ihre politischen Ziele.

Kassel: Villa Rühl besetzt

Heute (15. Juni) besetzte eine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten die Villa Rühl. Erst bei der letzten Documenta im Jahr 2017 war das Gebäude besetzt worden.

Rund zehn Aktivistinnen und Aktivisten schafften es gegen 21:30 Uhr trotz Polizeipräsenz auch nach der eigentlichen Besetzung in die Villa in der Mönchebergstraße* in Kassel. Ob die Besetzung bestehen bleibt, wird sich in den nächsten Stunden zeigen. (Lucas Maier)

Redaktioneller Hinweis: In einer ersten Version dieses Textes hieß es, die Villa Rühl sei in der Mombachstraße. Das war eine Verwechslung. Tatsächlich steht sie in der Mönchebergstraße. Wir haben den Fehler korrigiert und bitten, diesen zu entschuldigen.