Mini-Tornado fegt an Restaurant vorbei

Von: Alia Diana Shuhaiber, Barbara Will

In der Karlsaue in Kassel ist am Sonntag (12. Juni) ein Staubteufel über die Terrasse eines Restaurants gefegt. Ein Besucher hat das Ereignis gefilmt.

Kassel – Für einen Schreckmoment hat am Sonntagnachmittag (12. Juni 2022) ein Staubwirbel in der Karlsaue in Kassel gesorgt. Direkt vor der Orangerie hatte sich ein kleiner Staubteufel mehrere Meter hoch aufgetürmt und war über die Terrasse des dort ansässigen Restaurants hinweggezogen, wie hna.de berichtet.

Obwohl sich zu dem Zeitpunkt Gäste auf der Terrasse befanden und mehrere Schirme beschädigt wurden, sei niemand verletzt worden, sagte Jan Martinsohn, der das Restaurant mit seiner Frau führt.

Für einen Schreckmoment hat ein Staubteufel in der Karlsaue in Kassel gesorgt. © Ingo Helmer

Staubwirbel in Kassel: Parkbesucher beobachten Mini-Tornado

Ein eindrucksvolles Video eines Parkbesuchers zeigt, was sich gegen 14 Uhr in der Aue zugetragen hat. „Wir waren sehr erschrocken, zumal es vorher überhaupt nicht windig war“, sagt Ingo Helmer, der aus Ostwestfalen zu Besuch in Kassel war.

Kündigt der Wetterbericht Wind oder Böen an, werden die Schirme nicht aufgespannt, sagt Martinsohn. Der Staubteufel am Sonntag sei jedoch völlig überraschend gekommen. Die vier Schirme sind nicht mehr zu verwenden, doch der Gastronom hat Glück im Unglück: Weil er wegen der documenta keine Schirme mit Werbelogo aufstellen darf, hatte er bereits neutrale bestellt. Sie sollen in Kürze kommen.

Staubwirbel in Kassel: Vor der Orangerie in der Karlsaue reißt ein Mini-Tornado mehrere Schirme um. © Barbara Will

Erst am vergangenen Wochenende hatten zehntausende Besucher trotz starkem Regen auf dem Sola-Festival in der Kasseler Karlsaue gefeiert – unter anderem zu DJ-Größe Paul Kalkbrenner.