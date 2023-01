Keine Asbest-Spuren nach Brand in Darmstädter Lagerhalle

Teilen

Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Nach dem Brand einer Lagerhalle in Darmstadt-Eberstadt haben die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr am Dienstag angedauert. Bisherige Untersuchungen zu einer möglichen Asbest-Belastung nach dem Brand vom Sonntag seien negativ ausgefallen, teilte ein Sprecher der Stadt Darmstadt am Dienstag mit. Den Angaben zufolge waren Proben an einer Kita und einer Schule in der Umgebung der Lagerhalle für Altpapier genommen worden.

Darmstadt – Aufgrund weiterhin bestehender Rauchentwicklung waren Anwohner im Gefahrengebiet noch bis Dienstagmorgen dazu angehalten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Ursache für das Feuer war noch unklar, teilte eine Sprecherin der Polizei in Darmstadt am Dienstag mit. Ebenso sei die genaue Schadenshöhe noch zu ermitteln. Nach früheren Polizeiangaben könnte diese bei mehreren Hunderttausend Euro liegen.

Bei dem Brand waren nach Angaben der Feuerwehr gepresste Papierballen in Brand geraten. Am Sonntagabend hatten Einsatzkräfte die Flammen unter Kontrolle gebracht. Es waren aufwendige Nachlöscharbeiten nötig, die gepressten Papierballen mussten per Radlader aus der Halle gebracht und auseinander gezogen werden. dpa