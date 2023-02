Extrem dumm gelaufen: Kennzeichen-Dieb fliegt ein Jahr später auf – ein Detail wird ihm zum Verhängnis

Von: Erik Scharf

Knapp elf Monate gelten Kennzeichenschilder als verschwunden. Plötzlich tauchen sie bei der Polizei wieder auf – und die Ermittlungen nehmen eine Wendung.

Hungen/Butzbach – Knapp ein Jahr ist es her, dass ein Kennzeichen aus der Bellersheimer Straße in Hungen verschwunden ist. Nun ist es wieder aufgetaucht. Die Geschichte dahinter könnte kurioser kaum sein.

Was war passiert? Ein 19-jähriger Mann hatte vor rund elf Monaten offenbar betrunken die Nummernschilder eines Autos gestohlen. Seither waren die Schilder verschwunden, wie die Polizei berichtet. Das änderte sich aber knapp ein Jahr später auf unerwartete Weise, wie giessener-allgemeine.de berichtet.

Denn mit den vermissten Schildern tauchte nun ein anderer Mann bei der Polizei in Butzbach auf, wie aus einer Mitteilung der Behörde hervorgeht. Der Mann fand die Kennzeichen im Kofferraum seines Autos, das er kurz zuvor von einer Privatperson abgekauft hatte.

Kurioser Kennzeichendiebstahl: Blitzerfoto überführt Verdächtigen endgültig

Zwar brachte schon die Ermittlung des Verkäufers die Polizei auf die heiße Spur, doch obendrauf erhärtete ein Blitzerfoto den Verdacht gegen den 19-Jährigen. Wie die Polizei berichtet, soll der Mann das geklaute Kennzeichen an das Auto montiert haben und auf einer Tour mit einem Bekannten in Nidda unterwegs gewesen sein. Der Mann sei „zusammen mit einem Freund ungebremst in Nidda eingefahren“, ein Blitzer dokumentierte die etwas zu schnelle Fahrt in der Ortschaft.

Die Ermittlungen und das Blitzerfoto führten schließlich zu dem Tatverdächtigen, der mittlerweile einräumte, die Kennzeichen an sein Auto montiert zu haben. Er muss sich nun neben dem Diebstahl auch wegen Urkundenfälschung verantworten. (esa)

