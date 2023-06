„Ein bisschen Sonne“: Mutter stellt Kinderwagen mit Säugling direkt ans Gleis – Entsetzen nach Twitter-Foto

Die Szene am Bahnhof Höchst in Frankfurt sorgt auf Twitter für heftige Diskussionen. © tealowkay/Twitter

Ein Foto vom Bahnhof Höchst in Frankfurt sorgt auf Twitter für Entsetzen und Diskussionen. Ein Mann schildert, wie eine Mutter ihr Kind für „ein bisschen Sonne“ ans Gleis stellt.

Frankfurt – Es sind Schilderungen, die einen ratlos zurücklassen. Wie gefährlich Hitze gerade für Kleinkinder sein kann, ist kein Geheimnis. Umso erschreckender ist das, was sich kürzlich am Bahnhof Höchst in Frankfurt abgespielt haben soll.

Auf Twitter kursiert seit Samstag (10. Juni) ein Foto, die Beschreibung des Nutzers „tealowkay“ hat eine große Diskussion entfacht. Es geht um Kindeswohl, Unverständnis und viel Entsetzen.

Vorfall in Frankfurt-Höchst: Kinderwagen steht nur Zentimeter neben dem Gleis

Was war passiert? Auf dem Foto ist ein Kinderwagen am Bahnhof in Frankfurt-Höchst zu sehen. Dieser steht nicht nur gefährlich nah an der Bahnsteigkante, sondern auch mitten in der Sonne. Ein paar Meter entfernt in einem Wartehäuschen – im Schatten wohlgemerkt – sitzen zwei Personen. Mutmaßlich ist es eine Frau mit ihrem Kind. Wenige Zentimeter links neben dem Kinderwagen fahren die Züge vorbei. Von oben scheint die Sonne unerbittlich in den offenen Wagen. Im Wagen, so schildert es „tealowkay“, soll noch ein Säugling gesessen haben.

„Es fährt ja jetzt kein Zug“ – Twitter-Nutzer entsetzt über Mutter in Frankfurt

Der Twitter-Nutzer wollte seiner eigenen Aussage nach eingreifen. Er habe die Mutter auf „dieses lebensgefährliche und leichtsinnige Verhalten“ angesprochen. Darauf habe die Mutter entgegnet: „Ich wollte, dass mein Sohn ein bisschen Sonne abbekommt.“

Doch auch die gefährliche Nähe des Kinderwagens zu den Gleisen schien die Mutter nicht wirklich zu stören. „Es fährt ja jetzt kein Zug“, habe sie geantwortet, als der Mann sie darauf angesprochen habe. Daraufhin habe er den Kinderwagen gepackt und in Sicherheit gebracht.

Vorfall am Bahnhof Höchst in Frankfurt: Sogwirkung des Zuges extrem gefährlich

Der Twitter-Nutzer, der dem Profil nach ein Angestellter der Deutschen Bahn ist, bekommt in den Kommentaren viel Zuspruch für seinen Aktionismus. Gleichzeitig ist das Entsetzen über die Situation groß. Die Reaktionen gehen von „Völlig unverantwortlich. Selbst ein leerer Kinderwagen ist durch die Sogwirkung eine Gefahr“ bis hin zu „Sofort Jugendamt einschalten“.

Auffällig ist auch, dass viele Menschen der Geschichte nicht glauben – oder nicht glauben wollen. In den Kommentaren finden sich aber auch einige Lokführer wieder, die von ähnlichen Situationen berichten und diese laut eigenen Aussagen mehrmals pro Woche erleben würden.

So wie der Kinderwagen abgestellt wurde, würde er ziemlich sicher durch den Sog weggerissen werden und unkontrolliert umherfliegen. Sollte tatsächlich noch ein Säugling in dem Wagen gesessen haben, ... will man gar nicht weiter darüber nachdenken. (esa)

