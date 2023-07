Wegen Wolf: Kitas verzichten auf Spaziergänge und Ausflüge

Von: Stefanie Salzmann

Teilen

Nah am Dorf: Dieser Wolf wurde am 1. Mai dieses Jahres am Ortsrand von Hetzerode © grafiert. Innerhalb einer Stunde tauchte das Tier an verschiedenen Orten rund um das Dorf auf. Foto: Carolin Eberth

Wegen der zahlreichen Wolfssichtungen in der Region werden zwei Kindergärten in Hessen ihre Waldstationen auch weiterhin nicht mehr nutzen.

Waldkappel – Zudem soll nun zusätzlich auch auf Spaziergänge und Ausflüge in der Flur verzichten werden – Letzteres mindestens so lange die Frucht noch hoch auf den Feldern steht und damit das Gelände schlecht einsehbar ist. Den Besuch der Waldstation nahe Bischhausen hatte die Stadt bereits im Februar dieses Jahres nach zahlreichen Wolfssichtungen und Rissen gestoppt.

Die Stadt Waldkappel als Träger der beiden Kindertagesstätten hatten kürzlich Magistrat, Bürgermeister, Elternbeiräte und die Kitaleitungen zu einem Krisentreffen mit dem Tierarzt und Wolfskenner Dr. Michael Weiler eingeladen.

„Noch an diesem Abend nach den Ausführungen von Michael Weiler stand für alle fest, Besuche der Waldstationen mit den Kindern weiter auszusetzen, und auch auf Spaziergänge zu verzichten“, berichtet Waldkappels Bürgermeister Frank Koch. Einigkeit habe unter allen Beteiligten darüber bestanden: „Wenn das Risiko durch die Wölfe nicht wegzudiskutieren ist, bleiben wir dabei, diese Aktivitäten auszusetzen.“

Waldkappel: „Wer Wölfe will, muss auch solche Bilder anschauen können“

Michael Weiler hatte den Anwesenden zunächst viel allgemeines Wissen über Wölfe referiert wie Lebensweise, Biologie und Verhalten. „Weilers Vortrag war sehr neutral und informativ“, sagt Koch. Der Experte, der auch viele Jahre in Osteuropa über Wölfe geforscht hat, konfrontierte an dem Abend die Anwesenden mit Fotos von Opfern von Wolfsangriffen mit dem Hinweis, dass „wer Wölfe will, auch solche Bilder anschauen können muss.“

Dabei waren Aufnahmen von zwei Kindern aus Osteuropa, von denen eins den Wolfsangriff nicht überlebt hat, das andere schwerst verletzt wurde. Aber auch Bilder von Nutztieren, die von Wölfen angegriffen und zum Teil bei lebendigen Leib zur Hälfte gefressen worden waren. Zudem zeiget er Videos, wie Wölfe andere Tiere angreifen.

Nach eineinhalb Stunden Vortrag habe aus der Runde niemand mehr die Frage gestellt, ob die Waldkita wieder öffnen soll, schildert ein Teilnehmer. In Abstimmung mit den Kitaleitungen, so der Bürgermeister, soll nun nach Alternativen für die Kindergartenkinder gesucht werden, um ihnen nicht dauerhaft Naturnähe vorenthalten zu müssen.

Im Frühjahr wurde Waldkappel zum offiziellen Wolfsterritorium erklärt

Im Frühjahr dieses Jahres war Waldkappel vom Hessischen Landesamt für Natur, Umwelt und Geologie (HLNUG) zum offiziellen Wolfsterritorium erklärt worden.

Wie zum Beispiel der Hasselbacher Jagdpächter Christoph Dippel bestätigt, würden auf den Wildkameras in seinem Revier täglich Wölfe gesichtet. Dass es derzeit vergleichsweise wenige Meldungen über Risse gibt, sieht Dippel darin begründet, dass auf den Feldern aktuell die Frucht noch hoch steht und das Gros der Risse gar nicht gefunden wird ebenso wie auch Wölfe in der hohen Frucht nicht zu sehen sind. „Im Herbst wird sich das wieder stark ändern.“ (Stefanie Salzmann)