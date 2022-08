Kostic-Wechsel zu Juventus Turin perfekt

Teilen

Filip Kostic kniet auf dem Rasen und jubelt. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Der Wechsel von Fußballprofi Filip Kostic von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt zum italienischen Topclub Juventus Turin ist perfekt. „Der Transfer ist fix. Danke für alles, Maschine! Alles alles Gude in Italien“, teilte der Bundesligist am Freitag bei Twitter mit. Kostic erhält in Turin einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Die Ablöse beträgt nach Juve-Angaben zwölf Millionen Euro plus Nebenkosten, dazu kommen mögliche Erfolgsboni in Höhe von drei Millionen Euro.

Frankfurt/Main - Kostic wollte seinen bis 2023 gültigen Vertrag in Frankfurt nicht verlängern und sollte deshalb verkauft werden. Der 29 Jahre alte Serbe war am Mittwoch nicht mehr bei der Supercup-Niederlage der Frankfurter gegen Real Madrid (0:2) in Helsinki gereist. Im Vorjahr hatte Kostic mit einem Streik bereits seinen Wechsel zu Lazio Rom forciert, damals erfolglos.

Für Kostic enden vier sehr erfolgreiche Jahre im Trikot der Frankfurter. 2019 erreichte der Club bereits das Halbfinale in der Europa League. In diesem Jahr triumphierte die Eintracht nach Siegen über den FC Barcelona, West Ham United und Glasgow Rangers in dem zweithöchsten europäischen Clubwettbewerb und qualifizierte sich damit für die Champions League. Dort könnte es in der Gruppenphase zu einem Duell mit dem neuen Kostic-Club Juventus kommen. dpa