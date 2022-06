Deutliche Gehaltseinbußen drohen: Bosch-Arbeiter protestieren vor dem Werkstor

Kreis Gießen: Bei Bosch wehren sich die Arbeiter gegen Gehaltseinbußen. (Archivbild) © arifoto UG/dpa

Protest im Kreis Gießen. Bei Bosch in Lollar wehren sich die Arbeitenden gegen drohende Gehaltseinbußen.

Lollar - 120 Arbeiter der Gießerei in Lollar (Kreis Gießen) haben am Montag (20. Juni) vor dem Werkstor protestiert. Sie wehren sich gegen drohende deutliche Gehaltseinbußen vor dem Hintergrund des angekündigten Verkaufs ihres Unternehmens, der Robert Bosch Lollar Guss GmbH, durch den Bosch-Konzern, wie giessener-allgemeine.de berichtet.

Der Betriebsrat befürchtet, dass zulasten der Mitarbeiter hohe Summen eingespart werden könnten, um vor dem Verkauf eine Finanzierungslücke zu schließen und so für einen möglichen Investor attraktiver zu erscheinen. In Lollar werden hauptsächlich Pkw-Bremsscheiben produziert.

Video: Protest bei Bosch nicht erst seit gestern

Zwischen Betriebsrat und Konzern liefen gestern Verhandlungen. Nach Informationen dieser Zeitung gibt es einen Interessenten, der alle drei Standorte von Boschs Gießerei-Sparte in Lollar, Breidenbach und Ludwigshütte übernehmen könnte. Dass die Sparte zum Verkauf steht, hat der Bosch-Konzern im Juli 2021 bekannt gegeben. Bosch beschäftigt 900 Mitarbeiter in der Sparte, rund 260 in Lollar. (Stefan Schaal)