Tochter versucht noch, die Mutter zu retten: Zwei Frauen sterben bei Zugunglück

Von: Florian Dörr

Teilen

Zwei Frauen überleben ein Zugunglück in Großen-Linden (Kreis Gießen) nicht. (Symbolbild) © pad

Zugunglück im Kreis Gießen: Eine Frau stirbt in der Nacht zum Mittwoch (27. April) in Gießen-Linden. Beim Rettungsversuch kommt auch die Tochter ums Leben.

Update vom Mittwoch, 27. April, 14.51 Uhr: Beim tödlichen Zugunglück in der Nacht zum Mittwoch (27. April) am Bahnhof Großen-Linden im Kreis Gießen hat wohl zunächst die Mutter das Gleisbett überquert. Dabei kamen sowohl die aus Kassel stammende 55-Jährige als auch ihre 20-jährige Tochter ums Leben, weil sie von einem einfahrenden Regionalzug erfasst wurden.

Laut Polizeiangaben traf sie der Zug auf der Durchfahrt von Treysa in Richtung Frankfurt mit einer Geschwindigkeit von etwa 160 Kilometern pro Stunde. Das Fatale: Die ältere Tochter soll den herannahenden Regio wohl bemerkt und noch versucht haben, ihre Mutter zurückzuziehen. Beide Frauen erlitten tödliche Verletzungen durch den Zusammenprall mit dem Zug. Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei derzeit weiter, wie giessener-allgemeine.de berichtet.

Mutter und Tochter sterben bei Zugunglück im Kreis Gießen

Erstmeldung vom Mittwoch, 27. April: Gießen/Linden – Tragödie in der Nacht zum Mittwoch (27. April) im Kreis Gießen: Eine Mutter und ihre Tochter aus Kassel sind am Bahnhof Großen-Linden von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Nach bisherigen Informationen ereignete sich das Unglück gegen 22 Uhr.

Demnach wollten die 55 Jahre alte Frau, die offenbar eine Gehbehinderung hatte, und ihre 20-jährige Tochter am Bahnhof Großen-Linden (Kreis Gießen) einen Zug in Fahrtrichtung Kassel erreichen. Weil sie offenbar zu spät dran waren, gingen sie dabei - gemeinsam mit einer weiteren 19-jährigen Tochter - über die Gleise. Einen sich nähernden Regionalexpress in Richtung Frankfurt, der planmäßig nicht halten sollte, sahen sie jedoch nicht.

Kreis Gießen: Tödliches Zugunglück in Gießen-Linden

Die Mutter schaffte es nicht rechtzeitig aus dem Gleisbett. Ihre 20 Jahre alte Tochter eilte ihr zur Hilfe. Dabei wurden jedoch beide Frauen von der Bahn erfasst. Sie überlebten das Zugunglück nicht. Die 19-jährige Tochter blieb unverletzt und kam mit einem Schock ins Krankenhaus. Laut Polizei mussten auch zwei Personen im Zug aufgrund eines Schocks behandelt werden.

Frauen sterben bei Zugunglück im Kreis Gießen: Strecke zwischen Großen-Linden und Langgöns gesperrt

Der betreffende Streckenabschnitt zwischen Großen-Linden und Langgöns (Kreis Gießen) war beidseitig zwischen 21.50 Uhr und 1.10 Uhr für den Bahnverkehr in beide Richtungen gesperrt. Hierdurch kam es zu Beeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: (0641) 7006-6555 mit dem Kriminaldauerdienst der Polizei in Gießen in Verbindung zu setzen.(fd/dpa)

Das schreckliche Zugunglück von Großen-Linden erinnert an einen Vorfall am Bahnhof Gießen 2019. Damals wurde eine Frau überfahren beim Überqueren der Gleise überfahren.