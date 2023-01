Küchenbrand in Einfamilienhaus in Bruchköbel

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Bruchköbel im Main-Kinzig-Kreis ist ein Mann leicht verletzt worden. Der 69 Jahre alte Bewohner des Hauses wurde am frühen Freitagmorgen mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich um einen Küchenbrand, den die Feuerwehr am Morgen löschte.

Bruchköbel - Die Nachbarn wurden vorsorglich evakuiert, doch außer dem 69-Jährigen wurde niemand verletzt. Die Ursache des Brandes und die Schadenshöhe waren am Morgen zunächst nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. dpa