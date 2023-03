Frau verirrt sich auf Autobahn-Rastplatz – dann ruft sie die Polizei

Von: Christoph Sahler

Teilen

Eine Frau aus Freiburg verirrt sich auf einem Parkplatz an der A45 in Hessen. Die Polizei sucht lange – und sorgt schließlich für ein Happy End.

Lahn-Dill-Kreis - Bange Minuten erlebte eine Autofahrerin am Donnerstagabend (30. März) auf der A45. Die Autobahnpolizei erhielt von ihr einen außergewöhnlichen Hilferuf, wie aus einem Einsatzbericht hervorgeht. Eine Frau aus Freiburg war in der Leitung als der Beamte gegen 22 Uhr den Hörer abnahm. Von Baden-Württemberg aus sei sie in Richtung Siegen auf der A45 unterwegs. Verzweifelt berichtete sie über ihre missliche Lage - rund 350 Kilometer von ihrer Heimat entfernt.

Zum Zwischenhalt sei sie in der Nähe von Haiger auf einen Parkplatz an der sogenannten Sauerlandlinie gefahren. Aber wer weiß das in der Fremde schon so genau? Hier stünden zum einen viele Lkw - und zum anderen seien die Pfeile auf der Fahrbahn des Parkplatzes in unterschiedliche Richtungen markiert, sodass sie die Ausfahrt zur Autobahn nicht finden würde.

Autofahrerin verirrt sich auf Parkplatz an der Sauerlandlinie - Polizei sucht lange

Was nun? Die Polizei vereinbarte mit der Frau, dass sie im Auto sitzen bleiben und die Warnblinkanlage anschalten solle. Daraufhin machte sich eine Streife auf den Weg und fuhr die beiden Rastplätze zwischen Dillenburg und Haiger ab, doch nirgends wartete eine Frau aus Freiburg mit eingeschalteter Warnblinkanlage.

Wo geht‘s lang? Eine Autofahrerin verlor die Übersicht und rief die Polizei. (Symbolbild) © Michael Reichel/dpa

Die Polizisten nahmen also nochmals Kontakt mit der Dame auf, woraufhin sie den Helfern in der Not einen Google-Screenshot mit ihrem Standort schickte. Nun erkannten die Beamten, dass die Freiburgerin sich auf der Tank- und Rastanlage in Katzenfurt befinden müsste. Doch auch auf dem in der Fahrtrichtung Hanau gelegenen Parkplatz war die Frau nicht zu finden.

Frau aus Freiburg strandet auf Parkplatz an der A45 - 5 Meter von Beschleunigungsstreifen entfernt

Es dauerte bis 23.30 Uhr bis die Polizisten auf dem Parkplatz Volkersbach, zwischen Ehringshausen und Herborn-Süd, den Wagen entdeckten. „Lediglich fünf Meter vom Beschleunigungsstreifen getrennt und rund 25 Kilometer von Haiger entfernt und lotste die Streife sie sicher auf die Sauerlandlinie“, berichtet die Autobahnpolizei. (csa)

Die Polizei rettete kürzlich einen verletzten Mäusebussard von der Autobahn.