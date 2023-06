Tochter (6) stürzt mit Fahrrad – Mutter rastet aus und stößt sie in einen Fluss

Von: Caspar Felix Hoffmann

Teilen

Die Polizei in Marburg stoppt einen krassen Fall von Kindesmisshandlung: Eine Mutter bedroht und schlägt ihre eigene Tochter auf offener Straße.

Marburg – Die Misshandlung eines sechsjährigen Mädchens durch die eigene Mutter hat die Polizei in Marburg (Landkreis Marburg-Biedenkopf) am Dienstag (27. Juni) beendet – und das Kind in die Obhut des Jugendamtes übergeben, wie die Polizei am Mittwoch (28. Juni) mitteilte. Zeugen hätten die Polizei gegen 18 Uhr über das Geschehen an der Ecke Annelises-Pohl-Allee und Bahnhofstraße informiert.

Die Lahn in Marburg: Eine Mutter hat ihre sechsjährige Tochter in den Fluss gestoßen – vermutlich als Strafe dafür, dass das Kind bei einem Fahrradsturz ein Eis fallen ließ. (Archivbild) © Uwe Zucchi/dpa

Sechsjährige in Marburg auf offener Straße misshandelt

Den Angaben zufolge schrie die Mutter ihre sechsjährige Tochter an, nachdem sie mit dem Fahrrad gestürzt war und dabei ein vermutlich gerade gekauftes Eis fallen gelassen hatte. Außerdem habe die Frau das Kind geschlagen und mit dem Eis beworfen. Die Sechsjährige habe geschrien, als die Mutter sie an den Haaren zur Lahn gezogen habe. Schließlich, so die Polizei, habe die Mutter das Mädchen in die Lahn gestoßen und den Ort in Richtung Radweg verlassen.

Gegenüber Passanten soll die Mutter wiederholt Drohungen gegen ihre Tochter ausgesprochen haben. Nach Angaben der Polizei konnte das Mädchen die an dieser Stelle etwa 50 Zentimeter tiefe Lahn selbstständig und unverletzt verlassen. Das von der Polizei verständigte Jugendamt habe die Sechsjährige in Obhut genommen. Die rechtliche Bewertung des Vorfalls obliege nun der Staatsanwaltschaft. (cas)

Nach Verurteilung wegen Missbrauchs: Schulen und Kitas in Gießen und Marburg vor 21-Jährigem gewarnt.