Reifenplatzer bei der Landung – Sun-Express-Boeing sorgt für Schockmoment

Von: Erik Scharf

Kurz vor dem Ziel wird der Flug von Istanbul nach Frankfurt noch zu einer gefährlichen Angelegenheit. Bei der Landung platzt plötzlich ein Reifen.

Frankfurt – Ein geplatzter Reifen auf dem Rückweg aus dem Urlaub kann schon mal vorkommen. Mit hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn ist das aber durchaus sehr gefährlich. Deutlich ungewöhnlicher und gleichwohl viel gefährlicher ist das, was am Montag (4. September) auf dem Flughafen Frankfurt passierte.

Der Sun-Express-Flug XQ-148 startete für die Passagiere in Istanbul schon mit einer Verspätung von rund 40 Minuten, die Verzögerung holten die Piloten auf dem Weg von der türkischen Metropole nach Frankfurt aber wieder heraus. Doch statt fröhlichen Gesichtern stand den Passagieren kurz nach der Landung wohl eher der Schock ins Gesicht geschrieben.

Einer Boeing 737 von Sun Express platzt bei der Landung in Frankfurt ein Reifen. (Archivfoto) © Andreas Haas/Imago

Reifen platzt bei Landung – Passagiere haben Glück im Unglück

Denn: Der Maschine platzte bei der Landung ein Reifen. Das berichtet das Branchenportal Aviation Herald. Demnach sei bei der Boeing 737-800 „mindestens ein Reifen“ bei der Landung auf dem Frankfurter Airport zerborsten.

Zwar sei die Maschine noch von der Landebahn gerollt, blieb dann aber auf dem Rollfeld zwischen den Runways 07R und 07C liegen, wie Aviation Herald berichtet. Glück im Unglück: Passagiere und Crew blieben unverletzt, die Boeing 737 konnte nach elf Stunden den Rückweg nach Istanbul antreten. (esa)

Zuletzt gab es mehrere brenzlige Situationen am Flughafen Frankfurt: Erst am Sonntag (3. September) sorgte eine riesige Rauchsäule in der Cargo-City für einen großen Einsatz der Feuerwehr, nachdem ein Sattelzug in Flammen aufgegangen war. Zudem wurde kürzlich bekannt, dass es im Juni beinahe zu einer Katastrophe bei einem Landeanflug auf Frankfurt gekommen wäre. Die Besatzung einer Boeing verlor bei heftigen Turbulenzen kurzzeitig die Kontrolle über die Maschine.