Spendenaktion für Familie: Riesige Hilfsbereitschaft nach Tod eines jungen Vaters

Nach dem Tod eines jungen Vaters werden unter dem Motto „Selbolder helfen Selboldern – Langenselbold hält zusammen“ Spenden für die Familie gesammelt.

Langenselbold – Stephanie Hübener ist sehr bewegt und ergriffen. Sie hat den Stein ins Rollen gebracht und wird jetzt selbst beinahe überrollt. „Die Hilfsbereitschaft der Selbolder ist einfach überwältigend. Es ist so schön zu sehen, dass die Spendenbereitschaft groß ist.“ Stephanie Hübener und Patricia Reitz sammeln unter dem Motto „Selbolder helfen Selboldern – Langenselbold hält zusammen“ Spenden für eine in Not geratene Familie, wie op-online.de berichtet.

Ein 32-jähriger Vater kam am Abend des 25. Juli bei einem Verkehrsunfall auf der K903 bei Hasselroth ums Leben. Er hinterlässt seine junge Frau und zwei Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren. Das ältere Kind ist aufgrund von Trisomie 21 auf besondere Pflege und therapeutische Unterstützung angewiesen.

Spendenaktion für verunglückten Familienvater aus Langenselbold

Stephanie Hübener lernte die Familie über die gemeinsame Tagesmutter kennen. Diese und die Eltern der anderen Tageskinder sowie der Freundeskreis unterstützen die junge Witwe nach Kräften. „Wir frühstücken hin und wieder zusammen, ich helfe bei dem ganzen Papierkram“, berichtet Stephanie Hübener.

Der Spendenaktion angeschlossen hat sich Fredy Stoll vom Rewe-Markt an der Ringstraße, der nicht nur seinen Parkplatz für Kuchenverkauf zur Verfügung stellt, sondern sich auch mit einer großen Blumenverlosung beteiligt. „Das war für uns selbstverständlich, diese Aktion nach Kräften zu unterstützen. Eine Blumenverlosung haben wir bereits zugunsten des benachbarten Kindergartens mit sehr großem Erfolg durchgeführt. Jedes Los gewinnt“, erklärt Stoll, „Es sind kleine Blumen und große Pflanzen im Lostopf. Mit etwas Glück kann man für zwei Euro eine schöne Bergpalme oder eine stattliche Phönix-Palme gewinnen.“

Engagieren sich mit ihrer Spendenaktion für die in Not geratene Selbolder Familie: Stepanie Hübener, Fredy Stoll und Patricia Reitz. © ULRIKE PONGRATZ

Der Losverkauf läuft bereits unter anderem beim Rewe-Markt und im Getränkemarkt Stoll, im Spielwarengeschäft Kinderkram, in Herrn Mayers Buchladen, in der Buchhandlung Büchermeer und bei Lotto Gründler Write & Read. Plakate und Flyer steuerte der IT-Service und Copyshop Slowik bei. Die Freiwillige Feuerwehr und das DRK-Familienzentrum „Kunterbunt“ sorgen für Bierzeltgarnituren, Kaffeeautomaten, Geschirr und weiteres Equipment. Und viele, viele Eltern backen für einen guten Zweck. Auch Bürgermeister Timo Greuel hat zugesagt, einen selbst gebackenen Kuchen vorbeizubringen.

Flohmarkt in Langenselbold: Trödel für den guten Zweck - Familie finanziell entlasten

Um die Familie auch finanziell ein wenig entlasten zu können, plant Stephanie Hübener auf ihrem Grundstück einen Trödelflohmarkt mit Kinderschminken und Kaffee und Kuchen. „Wir haben einen großen Hof, da lässt sich ein Flohmarkt gut bewerkstelligen“, berichtet die engagierte Selbolderin. Sie sammle alles, was gut erhalten ist: Babyspielzeug, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher. „Unser Wohnzimmer sieht inzwischen aus wie eine Lagerhalle. Die Nachbarin hat einen Puppenwagen von 1920 gespendet, schöne alte Milchkannen und ein altes Schaukelpferd wurden ebenfalls abgegeben.“

Stephanie Hübener sammelt auch weiterhin Trödel ein und bittet die Spender, sich vorher telefonisch oder über WhatsApp bei ihr zu melden. Das ist für die Koordination einfach wichtig. „Die Menschen können die Spenden zu vereinbarten Zeiten bei uns abgeben. Ich hole die Spenden auch gerne auf dem Weg zur Arbeit ab“, so Hübener.

Bündnis für Spendenaktion: Ein Zeichen für Zusammenhalt in Langenselbold

Patricia Reitz, die stellvertretende Leiterin der DRK-Kita, hat praktisch parallel privat mit dem Kuchenverkauf eine Hilfsaktion für die Familie angestoßen. Auch sie hat bereits eine große positive Resonanz bei den Eltern erfahren. „Gerne nehmen wir weiterhin Kuchenspenden an“, erklärt Reitz, die sich auf die Hilfe der Feuerwehr und des Familienzentrums verlassen kann.

Patricia Reitz, Fredy Stoll und Stephanie Hübener haben sich so schnell und unbürokratisch zu einem Bündnis zusammengeschlossen und unterstützen sich gegenseitig. „Gemeinsam erreichen wir mehr.“ Davon sind die drei Organisatoren der Spendenaktion überzeugt. Auch das ist ein Zeichen für den Zusammenhalt in Langenselbold. (Ulrike Pongratz)

