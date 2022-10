Leichenfund in Nordhessen: Mann offenbar getötet - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Von: Florian Dörr

Teilen

In Korbach wurde die Leiche eines mutmaßlich ermordeten Mannes gefunden. © Philipp Daum

In Korbach wird am Dienstag ein Mann tot aufgefunden. Unter Verdacht steht der Sohn des 68-Jährigen.

Korbach - Mutmaßliches Tötungsdelikt am Dienstagmorgen (11. Oktober) in Korbach (Landkreis Waldeck-Frankenberg): Nach Angaben der Polizei steht ein 33-Jähriger unter Verdacht, seinen Vater getötet zu haben.

Gegen 9.15 Uhr ging ein Notruf bei der Einsatzleitstelle der Polizei Nordhessen ein, dass in einem Wohnhaus in Korbach eine Person am Kopf verletzt worden sei. Am Einsatzort fanden die Einsatz- und Rettungskräfte einen 68-jährige Mann tot auf, der nach ersten Erkenntnissen der Polizei durch „Gewalteinwirkung gegen den Kopf“ ums Leben kam, berichtet hna.de.

Leichenfund in Korbach: Tatort in Nordhessen abgesperrt - Sohn des Opfers festgenommen

Zudem trafen die Polizeibeamten der Polizeistation Korbach auf den tatverdächtigen 33-jährigen Sohn, der widerstandslos festgenommen werden konnte. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Eine Gefahr für andere Personen lag laut Polizei nicht vor. Die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Aktuell ist der Tatort abgesperrt, es werden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die Hintergründe der Tat, etwa die Motivlage, sind derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. .

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (fd)

Im Februar ist es im Landkreis Waldeck-Frankenberg zu einer Bluttat gekommen, bei der ein Mann seine Frau getötet hat und später seinen eigenen Verletzungen erlag.