Ballermann-Star aus Limburg bei großer Sat.1-Show dabei

Von: Florian Dörr

Ballermann-Star Lorenz Büffel aus Limburg hatte in der Corona-Krise mit Einschränkungen zu kämpfen. Nun tritt er auf ganz großer Bühne auf Sat.1 auf.

Limburg - Am Ballermann ist er ein Star. Sein Erfolgs-Hit „Johnny Däpp“ knackte bereits im vergangenen Frühjahr die Marke von 130 Millionen Streams. Nun geht es für Lorenz Büffel, den Wahl-Limburger, zur Primetime ins deutsche Fernsehen, wie fnp.de berichtet.

Am Mittwoch (4. Mai) startet auf Sat.1 die neue Show „Club der guten Laune“ um 20.15 Uhr. Verschiedene Promis verbringen Zeit miteinander und treten in diversen Spielchen gegeneinander an. Am Ende gibt es einen Sieger, ihm winkt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

Ballermann-Star Lorenz Büffel ist ab Mittwoch (4. April) im „Club der guten Laune“ auf Sat.1 zu Gast. (Archiv) © IMAGO / MaBoSport

„Club der guten Laune“ (Sat.1) mit Lorenz Büffel aus Limburg: Die Teilnehmer

Ausgestrahlt wird „Club der guten Laune“ wöchentlich jeweils am Mittwoch auf Sat.1.. Und Lorenz Büffel aus Limburg ist mittendrin. Die Promis im Überblick.

Lorenz Büffel

Joey Heindle

Vanessa Mariposa

Sebastian Fobe

Jenny Elvers

Cora Schumacher

Julian F.M. Stoeckel

Martin Semmelrogge

Marc Terenzi

Theresia Fischer

Iris Abel

Mallorca-Star Lorenz Büffel aus Limburg ab Mittwoch in „Club der guten Laune“ auf Sat.1

Sat.1 kündigt Lorenz Büffel aus Limburg wie folgt an: „Anfang der 2000er Jahre startet Lorenz Büffel, der als Stefan Scheichel geboren wurde, seine Karriere als Radio-Moderator und Comedian. Darauf folgte schließlich 2016 mit dem Mallorca-Mega-Hit ‚Johnny Däpp‘ der Durchbruch als Ballermann-Star.“ Während der Corona-Pandemie, als Auftritte auf Mallorca nicht stattfinden konnten, fand er andere Betätigungsfelder. Nun ist er wieder im Entertainment-Bereich unterwegs.

Seit einigen Jahren bereits lebt der gebürtige Österreicher in Limburg. Die Stadt an der Lahn hat sich zu einer Art Mini-Hochburg für Mallorca-Entertainer entwickelt. Auch Ikke Hüftgold ist in Limburg beheimatet. (fd)