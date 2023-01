Linksfraktion fordert zwei Milliarden Euro für Schulgebäude

Die Linksfraktion im Landtag hat massive Investitionen in die hessischen Schulgebäude gefordert. „Nach fast zehn Jahren Schwarz-Grün sind die Schulen in Hessen teils in katastrophalem Zustand: Es regnet rein, die Schultoiletten sind defekt, die Ausstattung ist miserabel, Sportanlagen unbenutzbar“, erklärte der Fraktionsvorsitzende Jan Schalauske am Donnerstag in Wiesbaden.

Wiesbaden - Die Landesregierung habe im Koalitionsvertrag ein kommunales Investitionsprogramm für Schulen versprochen und bis jetzt nicht geliefert. Laut einem Gesetzentwurf der Linksfraktion sollten binnen vier Jahren zwei Milliarden Euro für die Instandsetzung, Modernisierung und den Neubau von Schulen bereitgestellt werden. Der Vorstoß wurde im Landtag abgelehnt: CDU, Grüne und AfD stimmten dagegen, SPD und FDP enthielten sich. dpa