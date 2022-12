Corvette rutscht auf nasser Fahrbahn unter Leitplanke: Zwei Männer schwer verletzt

Von: Sebastian Richter

Teilen

Auf der A67 kommt es zu einem schweren Unfall. Zwei Personen werden verletzt, es entsteht ein großer Sachschaden.

Lorsch – Heftiger Crash auf der A67: Zwei Männer sind am Abend bei einem Unfall mit einem Sportwagen schwer verletzt worden. Ihre Corvette C7 kam auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern, wie die Polizei Südhessen in der Nacht mitteilt. Die 70 und 54 Jahre alten Männer wurden durch den Unfall im Auto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend kamen sie ins Krankenhaus, wie op-online.de berichtet.

Was war passiert? Die beiden Männer waren am Samstagabend (3. Dezember) gegen 18.40 Uhr auf der A67 in Richtung Süden unterwegs. Kurz hinter der Abfahrt Lorsch verlor der 70-Jährige am Steuer der Corvette aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Zunächst krachte der Wagen gegen die Mittelschutzwand aus Beton, anschließend schleuderte das Auto über alle drei Fahrspuren und rutschte unter die rechte Schutzplanke, wie die Polizei berichtet.

Auf der A67 bei Lorsch werden zwei Männer bei einem Unfall schwer verletzt. © Jürgen Strieder

Schwerer Unfall einer Corvette auf A67 bei Lorsch: 100.000 Euro Schaden

Da beide Männer im Sportwagen eingeklemmt waren, musste die Feuerwehr mit schwerem Gerät anrücken. Zunächst durchtrennten die Einsatzkräfte die Leitplanke, dann schnitten sie die Corvette auf und befreiten die Insassen.

Neben der Feuerwehr Lorsch waren mehrere Rettungs- und Notarztwagen der Rettungsleitstelle Bergstraße und mehrere Streifenwagen der Polizei Südhessen vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Für die Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, heißt es von der Polizei. Laut Zeugenaussagen waren keine weiteren Fahrzeuge beteiligt. Die A67 war für eine Stunde in Richtung Süden voll gesperrt, den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 100.000 Euro.

Erst vor wenigen Tagen kam es auf der A67 nahe der Abfahrt Lorsch zu einem schweren Unfall. Ein Auto kollidierte mit einem Lkw und einer Betonwand. (spr)