Rekord bei Lotto-Spielern in Hessen: So viele Millionäre gab es noch nie

So viele Lotto-Millionäre wie 2021 gab es in Hessen noch nie.

So viele Lotto-Millionäre wie im Jahr 2021 gab es in Hessen noch nie: Dabei kamen die meisten Gewinner aus Frankfurt und dem Main-Kinzig-Kreis.

Wiesbaden - Es gibt einen neuen Rekord bei der Zahl der Lotto*-Millionäre: 19 Hessen* erzielten Gewinne zwischen exakt 1.000.000 (Sieger-Chance) und 90.000.000 Euro (Eurojackpot), heißt es in der Pressemitteilung der Lotteriegesellschaft. „Eine höhere Anzahl Millionäre gab es seit Einführung des Euro nicht in Hessen“, erläutert Lotto Hessen. 108 Gewinner (2020 waren es 84) hätten 2021 sechsstellige Summen auf ihrem Bankkonto gefunden.

Über den neuen Rekord von Lotto-Millionären in Hessen, berichtet fuldaerzeitung.de*.

Die meisten Treffer zwischen 100.000 und 999.000 Euro seien in der Stadt Frankfurt erzielt (12), gefolgt vom Main-Kinzig-Kreis* (9) und dem Kreis Darmstadt-Dieburg (8). Insgesamt habe Lotto Hessen exakt 26.877.444-mal einen Gewinn in Hessen ausgezahlt, von rund einem Euro bis hin zu 90 Millionen Euro. Dabei kam eine Gesamtgewinnsumme in Hessen in Höhe von 453,2 Millionen Euro (2020: 334 Millionen Euro) zusammen. „Dass die Hessen beim Knacken der Jackpots bundesweit weiter ganz vorne liegen, beweist der Blick auf die Statistik: Unter den zehn deutschen Höchstgewinnern befinden sich aktuell drei Hessen“, fügt Lotto Hessen an. *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.