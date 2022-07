Mit Celo&Abdi, SSIO und Yung Hurn: Pizzabäcker holt Rap-Größen in die Stadt

Im September will Shadi Souri, der Macher der Pizza Wolke, in Gießen ein Festival auf die Beine stellen. Musikalische Größen haben bereits ihr Kommen angekündigt.

Gießen - Shadi Souri sitzt in seinem Büro am Ursulum. In den Nebenräumen stapeln sich die Tomatendosen, die für die Zubereitung seiner Tiefkühlpizzen benötigt werden. Der Gastronom und Unternehmer hat aber nicht eingeladen, um eine neue kulinarische Kreation vorzustellen. Heute geht es um Musik. »Wir veranstalten ein Festival«, sagt Souri und fügt lächelnd hinzu: »Ich freue mich wie ein kleines Kind.«

2019 hatte Souri niemand geringeres als die Rap-Legende Kool Savas auf seine Stadtfestbühne gelockt. Drei Jahre später will der 30-Jährige gleich mehrere musikalische Schwergewichte in Gießen begrüßen. Vom 2. Bis 4. September soll sein »Hokuspokus«-Festival auf dem Ascheplatz neben dem Waldstadion in der Grünberger Straße stattfinden, wie giessener-allgemeine.de berichtet.

Auch Culcha Candela sind beim ersten »Hokuspokus«-Festival in Gießen am Start. © Red

„Hokuspokus“-Festival in Gießen: Karten ab sofort erhältlich

„Am Freitag gibt es Techno und House, am Samstag Rap, und am Sonntag wird es poppiger“, sagt Souri. Tujamo und Dominik Eulenberg (Freitag), Yung Hurn, Celo&Abdi, SSIO (Samstag) sowie Mo Trip und Culcha Candela (Sonntag) sind nur einige (internationale) Größen, die ihr Kommen zugesagt haben. Zudem hat sich Souri noch etwas Besonderes ausgedacht: »An jedem Abend treten noch Headliner auf, die erst bekanntgegeben werden, wenn wir ausverkauft sind.«

Der 30-Jährige hat keinen Zweifel daran, das Festival ausverkaufen zu können. »Bei dem Line up«, sagt er selbstbewusst und fügt an, dass er für das Marketing auch eine Kooperation mit einem Radiosender eingegangen ist. Am heutigen Montag soll die Stadt zudem großflächig plakatiert werden, Karten gibt es ab sofort auf der Internetseite www.hkspks.de zu kaufen.

Neben Musik auch Magier, Jongleure und Clowns

Der Titel „Hokuspokus“ soll am ersten Septemberwochenende auch Programm sein. „Wir schmücken alles wie einen Zirkus, es gibt Magier, Jongleure und Clowns“, sagt Souri. Einen Foodcourt wird es ebenfalls geben, natürlich auch mit Pizza und Pasta aus dem Hause Wolke. Eine Chill-out-Area soll für entspannte Momente zwischen den Auftritten sorgen.

Mit dem neuen Festival, das laut Souri keine Eintagsfliege sein soll, manifestiert Gießen seinen Platz im bundesdeutschen Veranstaltungskalender. Allein „Stadt ohne Meer“ und der Gießener Kultursommer locken regelmäßig Stars an die Lahn.

„Wir wollen für magische Momente sorgen“

„Es wäre doch schön, wenn ›Stadt ohne Meer‹ künftig den Sommer einläutet und wir ihn mit unserem Festival beenden“, sagt Souri und betont: »Wir werden uns auf jeden Fall sehr viel Mühe geben und wollen mit unserem Hokuspokus für magische Momente sorgen.« (Christoph Hoffmann)

Shadi Souri veranstaltet in Gießen diesen Sommer das »Hokuspokus«-Festival. © Red

Während der Corona-Krise hat der Gießener Gastronom Shadi Souri ein neues Geschäftsfeld erschlossen. Sein Restaurant »Pizza Wolke« ist zum Nebenprodukt geworden. Inzwischen beliefert er tausende Supermärkte mit Tiefkühl-Pizza.