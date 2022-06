Jede Hilfe kommt zu spät: Frau stirbt in den Flammen ihrer eigenen Wohnung

Von: Erik Scharf

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Maintal stirbt eine Frau. (Symbolfoto) © Swen Pförtner/dpa

Eine Frau verliert in den Flammen in ihrer Wohnung ihr Leben. Anwohner bemerken den Brand, doch jede Hilfe kommt zu spät.

Maintal – Schreckliche Nachricht am Samstagmorgen (25. Juni): Eine Frau aus Maintal nahe Hanau ist bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei Südosthessen in Offenbach mit.

Anwohner hatten laut Angaben der Polizei gegen 08.00 Uhr das Feuer in dem Haus in der Erfurter Straße bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Doch jede Hilfe kam für die Frau zu spät. Die Feuerwehr konnte die Bewohnerin aus dem Obergeschoss des Einfamilienhauses nur noch tot bergen, wie op-online.de berichtet.

Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Maintal – Zweiter Bewohner gerettet

Ein zweiter Bewohner erlitt Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung. Er konnte gerettet werden und kam zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik. Zudem verletzte sich ein Ersthelfer leicht am Bein, auch er kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Die Löscharbeiten an dem Einfamilienhaus in Maintal nahe Hanau dauerten bis 09.00 Uhr an. Über die Höhe des Sachschadens ist derzeit nichts bekannt. Das Haus ist unbewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelt. (esa)

