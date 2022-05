Geldregen: Riesiger Betrag fällt buchstäblich vom Himmel - Polizei steht vor Rätsel

Von: Florian Dörr

Der Ursprung des Geldes, das in Mainz-Lerchenberg vom Himmel fiel, ist unklar. © Polizei Mainz

Plötzlich regnet es Geldscheine: Ein Vorfall aus Mainz-Lerchenberg sorgt für Aufregung. Zur Herkunft der Scheine gibt es bisher nur Theorien.

Mainz-Lerchenberg - Mehr als ungewöhnlicher Vorfall in Mainz-Lerchenberg: Am Sonntag (23. Mai) sind hier Geldscheine von einem Hochhauskomplex auf die Erde geregnet. Inzwischen geht die Polizei von einem fünfstelligen Betrag aus. Und es könnte noch mehr werden, wie fnp.de berichtet.

Was genau war passiert? Gegen 17.30 Uhr ging es los: Plötzlich fielen in Mainz-Lerchenberg die Geldscheine vom Himmel. Die Polizei rückte an, genauso wie die Feuerwehr. Gemeinsam mit Anwohnern wurde das vom Wind verwehte Geld eingesammelt. In diesem Zusammenhang stellt die Polizei noch einmal klar, „dass es nicht erlaubt ist gefundenes Geld zu behalten. Dies stellt aus strafrechtlicher Sicht eine Fundunterschlagung dar, die eine Geld- oder sogar Haftstrafe nach sich ziehen kann.“ Am Montag (24. Mai) war ein Betrag im fünfstelligen Bereich zusammengekommen. Und: Noch immer werden durch Anwohner vereinzelt Scheine auf der Polizeidienststelle des Mainzer Lerchenbergs abgegeben.

Mainz: Geld fällt von Hochhauskomplex - Polizei hat mehrere Theorien zur Herkunft

Die große Frage: Woher kommt das Geld, das plötzlich vom Himmel fiel? Die Polizei in Mainz steht vor einem Rätsel. „Die Vermutungen reichen von eingenähtem Geld in ein Kopfkissen, das versehentlich beim Ausschlagen herausfiel, bis hin zu Geld, das aus einer Straftat stammt“, heißt es. Sicher ist jedoch nichts. Der Eigentümer bleibt zunächst unbekannt, obwohl zahlreiche Anwohner befragt wurden.

Was geschieht nun mit dem Betrag, der durch den Geldregen von Mainz-Lerchenberg bei der Polizei zusammenkam? Das entscheidet sich heute (24. Mai), denn sollte der Besitzer im Laufe des Tages nicht ermittelt werden, wird das Geld an das zuständige Fundbüro der Stadt Mainz übergeben. Hier kann es durch den rechtmäßigen Besitzer gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises abgeholt werden. (fd)

