Fall gibt Rätsel auf: 20-jähriger Deutscher auf Mallorca überfahren

Von: Florian Dörr

Ein Mann aus Nordhessen wird auf Mallorca überfahren. Er lag offenbar auf einer Autobahn.

Palma/Guxhagen - Tragödie am Wochenende auf Mallorca: Am Samstagabend (8. Oktober) ist auf einer Autobahn nahe des Ballermann ein 20-Jähriger überfahren worden. Das bestätigte die Polizei der dpa. Warum der Mann an einer unbeleuchteten Stelle auf der Autobahn lag, als er von einem Richtung Palma fahrenden Auto überrollt wurde, das ist nun Teil der Ermittlungen, berichtet hna.de.

Sicher ist hingegen: Der 20-Jährige kam aus Guxhagen im Schwalm-Eder-Kreis. Das bestätigte die Polizei gegenüber dem HR.

Mann aus Guxhagen in Nordhessen auf Mallorca überfahren: Was machte 20-Jähriger auf Autobahn?

Das tödliche Unglück auf Mallorca wirft Fragen auf. Vorneweg: Was machte der Mann auf der Autobahn? Die Polizei schloss nicht aus, dass der junge Deutsche nach einer Party an der etwa 1,5 Kilometer entfernten Partymeile Ballermann betrunken gewesen sein könnte und sich eventuell verlaufen hatte. Medienberichten, der Urlauber sei angefahren worden, als er versucht habe, die Autobahn zu überqueren, widersprach die Polizei. Das Ergebnis eines Alkoholtests bei dem Opfer lag zunächst nicht vor.

Für den Mann aus Nordhessen kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch auf der Autobahn auf Mallorca. © Imago

Der Fahrer des Autos wählte noch den Notruf, Rettungskräfte konnten aber nur noch den Tod des Mannes aus Guxhagen in Nordhessen feststellen. (fd)

