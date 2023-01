Mann bedroht Kinder mit Schreckschusspistole

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Ein 57 Jahre alter Mann hat im westhessischen Merenberg spielende Kinder mit einer Waffe bedroht, weil sie einen Schneeball gegen sein Auto geworfen hatten. Wie ein Polizeisprecher am Montag berichtete, hatte eine Gruppe Kinder am Freitagabend Schneebälle auf vorbeifahrende Autos geworfen. Der 57-jährige soll daraufhin angehalten und den Kindern angedroht haben, auf sie zu schießen, wenn sie das noch einmal machen sollten.

Wiesbaden - Als der Mann an einem Kiosk wenig später wieder auf die Kindergruppe traf, habe er mit einer Waffe auf sie gezielt, hieß es. Die Kinder retteten sich in den Kiosk und suchten Hilfe bei dem Betreiber. Die Eltern der Kinder verständigten anschließend die Polizei. Während Polizisten noch den Vorfall aufnahmen, fuhr der Mann erneut vorbei. Eine Polizeistreife folgte ihm und hielt ihn an. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten in dem Fahrzeug eine Schreckschusspistole, für die der Mann keinen Waffenschein vorlegen konnte. Die Waffe wurde sichergestellt. dpa