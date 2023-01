Mann nach Angriff mit Todesfolge verhaftet

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Die Bundespolizei hat einen 27-Jährigen wegen Verdachts auf Raub und Körperverletzungsdelikte verhaftet. Der wohnungslose und per Haftbefehl gesuchte Mann soll Anfang des Jahres einen ebenfalls wohnungslosen 38-Jährigen mit Faustschlägen schwer verletzt haben, wie die Bundespolizei in Kassel am Freitag mitteilte. Wenige Tage später sei das Opfer im Krankenhaus gestorben.

Kassel - Eine Obduktion soll klären, ob die Schläge letztlich den Tod des 38-Jährigen verursachten. Im November 2022 soll der 27-Jährige zudem einen Raub begangen haben. Bereits in der Vergangenheit sei er durch Gewalttaten aufgefallen, hieß es. dpa